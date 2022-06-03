上海市卫健委：反弹风险依然存在，防控队伍枕戈待旦

在6月3日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委主任邬惊雷表示，近期，我市静安、浦东、黄浦、徐汇、宝山等区陆续有社会面阳性感染者的报告，对上海来说疫情反弹风险依然存在，仍需时刻保持警醒。全市疫情防控队伍枕戈待旦，毫不松懈，坚持“动态清零”总方针不动摇，严格落实常态化防控措施，坚持局部应急处置与常态化疫情防控相结合，特别是要在早期发现、快速处理、有效管控和市民自我健康管理等方面下功夫。

一是完善便捷灵敏的发现机制。立足早发现，建立健全“核酸+抗原”“场所码+数字哨兵”“发热门诊+药店”的综合监测体系，构建多点触发监测预警机制，第一时间发现可疑苗子事件。

二是优化及时高效的处突（处置突发事件）机制。市区两级指挥体系始终保持应急状态，强化“三公（工）”协同联动，落实“2+4+24”要求，即流调队伍2小时内抵达现场，4小时内完成流调核心信息，24小时内初步查清基本情况并完成流调报告，以快制快，做好局部疫情处置。

三是建立动态调整管控机制。逐步实现由应急处置状态下的区域管控，转向常态化防控状态下的分级分类管理，统筹疫情防控与经济社会的协调发展，最大程度保护人民生命安全和健康，同时最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

四是推动形成自觉自律的自我健康管理机制。疫情防控离不开广大市民的理解、支持和参与。当前“降新增、防反弹”任务依然艰巨，希望大家仍要不松懈、不放松，牢记“三件套、五还要”，继续做好个人防护。除了规范佩戴口罩，特别是要注意保持社交距离，不聚集、不扎堆。另外要主动接种新冠病毒疫苗，自觉遵守核酸检测、扫场所码、测温等各项防疫规定，通过我们共同努力，共同筑牢织密上海疫情防控的有效屏障。（曹玲娟）