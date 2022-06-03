天津津南区：有序恢复部分场所运营

“网信津南”微信公众号2日消息，根据当前疫情防控形势及风险研判，为统筹疫情防控和经济社会发展，经区疫情防控指挥部研究决定，在严格落实“限量、预约、错峰”要求的前提下，有序恢复部分场所运营，通告如下：

自6月2日起，有序恢复津南区旅游景区、电影院、影剧院、健身场馆和文化馆、图书馆等文博场馆运营并实施75%限流。

棋牌室、麻将馆、桌游室、密室逃脱、剧本杀等密闭娱乐场所及培训机构、洗浴中心、足疗保健（含按摩、采耳、修脚等）、歌舞厅（含KTV）、酒吧、网吧、台球厅等场所继续保持暂停营业状态，具体恢复时间另行通知。

恢复营业的经营主体要切实落实疫情防控主体责任，严格落实测温、“健康码—场所码”扫码、规范佩戴口罩、一米线、通风消毒、预约限流等疫情防控措施。对于应当暂停营业的有关场所，如存在明关暗开、私自营业等躲避执法检查的行为，经营者将承担相应的法律责任。对于经营主体落实疫情防控主体责任不到位，未按要求落实三件套的，将依法依规予以处罚和处理。

广大群众要牢固树立疫情防控责任意识，始终保持疫情防控的警惕性，严格执行疫情防控规定，做好个人防护，落实规范佩戴口罩、“健康码—场所码”扫码、勤洗手、保持社交距离、不扎堆、不聚集等要求，共同筑牢疫情防控屏障，守护津南健康家园。