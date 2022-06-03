北京新增8例本土确诊病例 7例本土无症状感染者

北京市卫生健康委员会官方微博消息，北京6月2日新增8例本土确诊病例、7例本土无症状感染者和1例境外输入无症状感染者，治愈出院53例。

6月2日0时至24时，新增8例本土确诊病例和7例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增1例境外输入无症状感染者。治愈出院53例。

确诊病例1：现住丰台区政馨园一区。6月2日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住丰台区北宫镇张郭庄沙锅村。6月2日诊断为确诊病例。

确诊病例3、4：现住海淀区四拨子村。6月2日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住海淀区文龙家园二里。6月2日诊断为确诊病例。

确诊病例6、7、8：现住丰台区政馨园二区。6月2日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住丰台区北宫镇张郭庄沙锅村。6月2日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2、3：现住昌平区龙乡小区东区。6月2日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4、5、6：现住海淀区四拨子村。6月2日诊断为无症状感染者。

无症状感染者7：现住海淀区立方庭大厦。6月2日诊断为无症状感染者。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

端午节期间，各公园、景区、商超、酒店、民宿等公共场所要压紧压实“四方责任”，加强管理，建立发热、咳嗽等新冠肺炎相关症状报告机制，坚持做好限流、预约、错峰、测温、验码、查验核酸检测阴性证明等疫情防控措施。继续加强社区(村)疫情防控工作，把好门、看好人、验好码、登好记。请市民朋友继续坚持近期非必要不出京，不去中高风险地区和有疫情发生的地区，就地过节，不聚餐聚会，尤其不要带儿童、老人及体弱者到人员聚集的场所，外出时坚持科学佩戴口罩、保持安全社交距离，做好手卫生。