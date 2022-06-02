平安人寿：探索"保险+健康管理"模式 打造有温度保险

为充分发挥保险保障作用，满足客户健康管理需求，打造有温度的保险，平安人寿持续依托平安臻享RUN健康服务计划(以下简称"平安臻享RUN")，以专职医生和专业健康账户为基础，重点打造门诊预约协助及陪诊、控糖管理、重疾专案管理三大尖刀服务，持续提供覆盖健康、慢病、医疗三方面的专业健康管理服务，为客户打造"省心、省时、省钱"的一站式健康臻享体验。据悉，平安臻享RUN推出以来已服务1500万客户。

随着人口结构的变化和消费习惯的转变，国民对专业医疗健康的需求不断增长，一站式全流程服务正在成为客户的首要选择。响应客户需求，"平安臻享RUN"重点聚焦三大尖刀服务，为客户在就医、控糖、重疾方面定制专属健康管理方案，协助客户持续改善健康水平。

针对客户关心的问诊、就医、挂号等问题，"平安臻享RUN"聚焦门诊预约协助及陪诊服务。综合客户地区、疾病等信息，推荐全国324个城市、1935家合作核心医院中适合的权威医院及科室，协助客户在7个工作日内完成预约合作医院范围内的副主任及以上专家门诊，让看病变得更简单；更有324城可享专人陪同取号、就诊、缴费、取药等各项服务，全程都有家人般的陪伴。以门诊预约服务为例，2021年门诊预约使用次数近6万人次，服务满意度达99%。

国际糖尿病联合会统计显示，中国乃至全球，糖尿病人群规模庞大。在中国，2021年成年糖尿病患者人数高达1.4亿人，相当于每10个中国人，就有一个患糖尿病，糖尿病已经影响到人们的平均寿命，控糖已成为当下热门的健康话题。在此背景下，"平安臻享RUN"利用健康管理工具，为客户提供科学的控糖管理防治。通过打造智能化糖尿病管理方案，依托专业临床医生、国家注册营养师、心理咨询师、资深健康管理师组成"四师"团队，为客户制定饮食、运动、血糖监测专业控糖计划，培养客户健康习惯。参考2021年服务数据，参与控糖管理服务的客户中血糖达标率高达78.75%，并收获98.54%用户满意度和上千条感谢视频和好评。

"平安臻享RUN"的重疾专案管理服务，配备了由原三甲副主任医生领街、平均十年以上临床经验的重疾专案管理师。当客户疑似或罹患重疾时，由重疾专案管理师根据客户病情，在诊断、治疗、康复全流程中，主动、多角度为客户提供专业医学指导、协调1900+国内核心医院及1000+海外顶级医疗机构等就医协助服务，并提供专业康复指导。全程跟进，一年内至少6次电话随访，家人般的关怀，让大病不再无助

服务"健康中国"战略，平安人寿持续探索"保险+健康管理"模式，于2021年推出平安臻享RUN健康服务计划，为每位客户配备一名线上家庭医生，建立专属健康账户，打造省心、省时、省钱的一站式健康管理服务。据悉，平安臻享RUN推出以来，已服务1500万客户，客户满意度达98%。

线上家庭医生团队服务，省心。"平安臻享RUN"为客户配备一名专职医生，为客户提供专业的一站式健康管理服务。专职医生通过使用专业的健康专业测评体系，适配客户实际健康情况定制专属健康档案，对客户进行持续健康管理，贯穿咨询、诊断、诊疗、服务全流程。

线上线下结合服务，省时。在线上，"平安臻享RUN"依托超2000名的自建医疗团队，可为客户提供7x24小时全天候在线问诊服务，覆盖超过2500种疾病。在线下，"平安臻享RUN"可提供医院挂号、陪同就医问诊、三甲医院住院安排等服务，为行动不便、流程不熟的客户提供就医便利。此外，"平安臻享RUN"还涵盖上门送药和术后护理等服务，有效节省客户宝贵时间。

健康医疗管理服务，省钱。"平安臻享RUN"通过健康管理工具、专业就医指导和完善的保险保障体系，可以高效地介入客户健康管理，实现疾病早发现、早治疗、少花钱。一方面，专业家庭医生通过五维健康专业测评体系、五大计划和定制专业的指导方案对35种慢病风险和异常健康指标进行主动干预，将有效防止客户乱就医、乱吃药，节省医疗费用。另一方面，"平安臻享RUN"还配有重疾就医绿通服务，同时匹配的重疾保险产品也可为多种疾病提供治疗费用和收入损失的财务补偿。

平安人寿表示，"平安臻享RUN"聚焦客户健康需求，让专业、优质的医疗健康资源得到有效配置的重要体现。未来，公司将持续立足客户需求，不断丰富"保险+健康管理"的内涵与外延，提供更有温度的保险保障和健康服务，为客户健康幸福生活保驾护航。