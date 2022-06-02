直播预告：如何让孩子近视度数不加深？

近视可防可控，青少年出现近视后，家长不用焦虑，应正确对待，科学防控。

6月6日14:00至15:00，“人民好医生”客户端将邀请复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长周行涛，为公众科普青少年近视防治的相关知识。

专家介绍：

周行涛，主任医师，博士生导师，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长。中华医学会激光医学分会副主任委员、上海市眼视光学研究中心主任，上海市学校卫生保健协会青少年生长发育与健康促进专委会主委。

主要方向：眼视光学、近视防治、激光治疗复杂性角膜病等领域。

擅长：近视眼手术与基础研究。

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