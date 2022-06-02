直播预告：量体裁衣精准治疗近视眼

近视矫正方法目前主要有配戴框架眼镜、角膜接触镜和屈光手术，不管何种方式，均是通过镜片或改变眼屈光面的折射力，达到清晰成像在视网膜上的目的。激光近视手术应用在矫正近视和屈光不正等症状，主要适用于18岁以上度数稳定的近视患者。

6月4日 15:00至16:00，“人民好医生”客户端将邀请到北京同仁医院医学视光科主任张丰菊，给公众科普近视眼手术的相关知识。

专家介绍：

张丰菊，北京同仁医院眼科中心主任医师、教授、博士研究生导师，眼科临检中心主任。美国白内障屈光手术学会会员。中华医学会眼视光学组副组长，中国医师协会眼科分会屈光手术专业委员会副主任委员，中国老年医学会眼视光学组副主任委员，北京医学会眼科学分会委员，中国中药协会眼保健中医药技术专业委员会常委，中国女医师协会理事，视光学专业委员会常委。

擅长：多年来一直致力于近视眼的临床防控治疗和相关基础的研究工作。1996年始开展了激光LASIK角膜屈光手术治疗近视远视及散光，积累了丰富的临床经验。

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