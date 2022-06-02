金发光：以人才培养为动力 学科建设为抓手 推进医院整体发展

空军军医大学肺部疾病研究所所长金发光近日做客由人民健康推出的“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目。他提出，学科建设的关键是人才培养，要以强化人才培养为动力，以学科建设为抓手，推进PCCM（呼吸与危重症医学科）规范化建设，更好地推进医院整体发展。

呼吸系统是人体的重要系统之一。金发光认为，由于大部分疾病后期都会影响呼吸系统，因此呼吸系统危重症疾病诊断和治疗的发展尤为重要。近年来，在国家多项政策扶持下，呼吸专科作为重点建设学科，取得了长足的发展，尤其在肺癌早筛早诊、肺血管疾病诊断及呼吸危重治疗方面成效显著。

金发光介绍，为进一步推进落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》，强化专科建设，空军军医大学唐都医院落实PCCM规范化建设，在介入呼吸病学、肺癌早筛早诊等方面取得了一些进展，在医疗质量安全方面紧抓不放。其中，人才培养是质量建设的重要环节。“人才培养一定要学到‘精’，不仅要求技术要精、基础要精、业务要精，还要做到精准诊断和精准治疗，在减少并发症的情况下，保证诊断和治疗安全”。

“十四五”国家临床专科能力建设规划中提到，要优化医疗服务模式，研究推广MDT（多学科联合诊疗）。对此，金发光认为，推动MDT能进一步减少误诊、漏诊的情况发生，避免单一学科的局限性诊断和诊疗给患者造成的损害。空军军医大学唐都医院成立多学科团队，通过人工智能等新技术手段，联合放射科、呼吸科、胸外科对筛查出的肺结节进行会诊，为患者提供全面的治疗方案。此外，空军军医大学肺部疾病研究所在肺损伤和急性呼吸窘迫综合征（ARDS）早期诊断、治疗等方面深入研究，并在介入呼吸病学技术、气道疾病、肺血管疾病等早期诊断和治疗方面探索了新的方法和技术。

慢性呼吸系统疾病作为负担较重的慢病，一直以来备受关注。金发光认为，呼吸系统慢病很多，早期预防尤为重要，近年来，在呼吸工作者的努力下，哮喘、慢阻肺、支气管扩张等呼吸系统感染疾病住院率正逐渐降低。

“慢阻肺是呼吸系统常见慢病，受环境和气候变化的影响发病率相对比较高，且并发症比较多。”金发光说，要将预防放在第一位，尤其是长期抽烟、高原以及寒冷地区的高危人群。早期诊断、早期干预、早期治疗对于此类疾病尤为重要，要强调规范化治疗，让医生能学习规范、应用规范，推动早发现、早治疗的落实，减少疾病的进展。

“医院发展的关键在于学科建设。”金发光说，学科建设的关键因素是人才建设。人才培养是一个漫长的过程，由于医生职业的特殊性，培养时间比较长，其中，PCCM规范建设是培养呼吸专科医生的重要方法之一。规范化的培训能进一步提高医生成长速度，只有人才建设好了，学科才会有特色，医院才会有特色，才能更好地推进医院整体发展。