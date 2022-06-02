如常的上海，正在归来（抓细抓实各项防疫工作）

“一起去外滩？”

6月1日的零点，到了！家住瑞金二路的丁老师听到朋友相邀，立即启动停了两个月、积了一层灰的车。拐上内环，遭遇堵车，她们却满心欢喜，“这才是熟悉的上海。”

因疫情实行静态管理两个月的上海，在大上海保卫战取得重大阶段性成果之际，于5月30日宣布从6月1日零点起，有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。

半小时后，停车、扫了两辆共享单车，丁老师她们沿中山东一路骑过十六铺、海关大楼、陈毅广场……再拍拍黄浦江对岸的“三件套”——上海中心大厦、金茂大厦、上海环球金融中心。忽然，拥堵的车流里，大家不约而同揿响喇叭，连绵的“嘀”声中，有年轻人忍不住从天窗伸出头欢叫起来。

车灯照亮整条马路，像嵌在江岸的一条灯带。环顾四周，有带着父母的，有带着孩子的，“每个人都在笑啊！外滩是上海的标志，有大家的情感记忆。看一眼，踏实。”丁老师有点哽咽。

零点以前，黄浦江、苏州河两岸的路障开始拆除。人流和车流涌出，流向外滩方向。观景平台上，年轻人摆出各种造型——此岸是凝结着上海百年开埠历史的“万国建筑群”；彼岸，是代表改革开放成果的陆家嘴金融中心，和他们的笑脸一起被摄入镜头。

凌晨两点过后，这里渐趋宁静。

6点30分，海关大楼钟声悠扬，再度敲醒沉睡的城市，薄雾被阳光渐渐驱散。

时隔两个月，住在黄浦区久事大厦的张阿姨第一次出小区散步。“地面这么干净，花草这么美，还是那个熟悉的外滩啊。”

住在豫园附近的叶先生正在晨跑。“停了两个月，体力有些跟不上了。跑几天，很快就能调整过来。”他一边擦汗一边往家赶，“洗个澡，换身衣服，7点半出发去陆家嘴上班。”

7点，延安路过江隧道口车流渐稠。“这个时点，从未见过如此顺畅的延安路隧道。”从浦西开车去浦东一家投资公司上班的肖女士说。

据上海市公安局介绍，1日早上7点到9点，上海交通运行的车流量约为疫情前工作日早高峰的六成左右，8点30分许出现峰值，约为32.8万辆，未出现拥堵路段。

经延安路隧道过黄浦江，便是陆家嘴金融中心——“竖起来的金融街”。肖女士匆匆走进久违的办公室，惊喜地发现了一抹绿意——她拍发了一个朋友圈，“日历还停留在3月29日这一页！‘多肉’植物在两个月无水状态下自我生长。”

沿街很多小店铺尚未开张。不过，一家连锁便利店开门了，每当有人路过，熟悉的进门音乐声会响起。有顾客说，“和地铁报站一样，这是两个月来最想念的声音。”

9点，浦东新区北蔡镇御桥村，第一个村民来做核酸采样。灰白相间的小屋，作为常态化核酸采样工作站，5月31日晚上刚刚吊装完成。采样工作人员周美姣说，“终于不用待在闷热的帐篷里了。”御桥村党总支书记王慧情有些不放心，一大早就来探看，“还不错，各项设备都正常运转”。到了中午，100多人完成采样。

地铁世纪大道站，是上海最繁忙的四线换乘中转大站，客流多的时候一天超过30万人次。黄浦区一家外企的财务小汤，以前要等两趟车才能挤进地铁2号线车厢，“今天轻松就有座位。公司复工第一批名单就有我。”

“6月1日这天，大部分公司有两类员工复工。”长宁区江苏路街道党工委书记戴涛做过调研，“一是公司主管，要盘点业务。再就是基础职能部门的员工，如财务、工程师、保洁等。接下来准备更大范围复工复产。”

上午10点，上汽乘用车临港基地总装车间内，工业机器人将车身前挡风玻璃涂上胶水，用吊具安装到车身上。两名工人全神贯注仔细调整位置，检查后撤离吊具，完成安装。车身跟随生产线，“走”到新的工位，继续组装，最终出厂。

5月27日起，上汽乘用车临港基地开启双班压力测试，这对供应链、零部件保障提出更高挑战。“随着疫情好转，越来越多的一级供应商、二级供应商正逐步进行产能爬坡，释放港口、仓库潜力，我们复工达产越来越有信心。”上汽乘用车零件计划与控制科高级经理蒋宁说。

静默了两个月的上海，如常的生活正在归来。

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 02 版）