织密未成年人保护的法治网络（金台锐评）

近期，最高人民法院发出通知，组织各级法院开展“少年审判 守护未来”法治宣传教育活动，通过发布典型案例、开展家庭教育指导等方式，助推全社会对未成年人的法治保护；最高人民检察院召开新闻发布会，通报未成年人保护法、预防未成年人犯罪法实施一年来，检察机关以能动履职护航未成年人健康成长情况；最高人民法院、公安部、司法部等7部门联合发布《关于加强人身安全保护令制度贯彻实施的意见》，明确贯彻实施人身安全保护令，应当坚持最有利于未成年人原则……一段时间以来，各政法机关立足本职、多措并举，强化对未成年人的特殊、优先保护，织密未成年人保护的法治网络。

为孩子们撑起法治之伞，给他们一个安全、健康、快乐的成长环境，是全社会的共同心声。近年来，我国未成年人保护工作扎实推进。立法方面，去年6月1日，新修订的未成年人保护法和预防未成年人犯罪法正式施行，前者侧重于权益保护，后者侧重于教育预防，共同构筑起保护未成年人的坚实法律屏障。今年1月1日，家庭教育促进法施行，将“家事”上升为“国事”，提升家庭教育的科学化、规范化和法治化水平，为未成年人健康成长营造更良好的家庭环境。

在办案和普法层面，人民法院不断推动少年法庭专业化建设，完善少年审判机制，落实“教育、感化、挽救”方针和“教育为主、惩罚为辅”原则，切实做好双向保护；检察机关大力推行强制报告制度和入职查询制度，强化对侵害未成年人犯罪的源头预防，解决发现难、发现晚问题；政法机关向中小学校推荐或委派法治副校长，教育引导未成年人遵纪守法，增强自我保护的意识和能力，为保障学生权益和校园安全、守护学生健康成长提供法治化支撑。

未成年人法治保护是一项系统工程，需要家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护相融与共、形成合力。家庭是未成年人成长的“第一课堂”，未成年人的监护人必须明确和履行好各项法定家庭监护职责，创造良好、和睦、文明的家庭环境。学校是未成年人成长过程中至关重要的场所，要从“教书育人”方面落实教育、保育职责，从“安全保障”方面强化校园安全的保障机制以及突发事件的处置措施。社会环境是未成年人成长的大背景大环境，全社会应当树立关心、爱护未成年人的良好风尚。保障未成年人在网络空间的合法权益，要抓好细化落实。各级人民政府及有关部门在未成年人保护工作中承担着法定职责，必须落实好保障未成年人受教育的权利、保障校园安全、完善家庭教育指导服务等方面职责。司法机关应深化未成年人综合司法保护，维护未成年人的合法权益。

少年儿童是国家的未来、民族的希望。应充分发挥法治的引领和保障作用，以更完备的法律规范体系、更高效的法治实施体系、更严密的法治监督体系，不断提升未成年人保护的层次和水平，为少年儿童健康成长营造更好的法治环境、增添更多的法治之力。

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 19 版）