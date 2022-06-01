四部门联合组织开展2022年度医保基金飞行检查

新华社北京6月1日电（记者彭韵佳）为巩固打击欺诈骗保高压态势，严守医保基金安全红线，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局日前联合印发《关于开展2022年度医疗保障基金飞行检查工作的通知》，将在全国范围内组织开展2022年度医疗保障基金飞行检查。

根据通知，此次医疗保障基金飞行检查对象为全国范围内定点医疗机构、县区级医保经办机构，并视情况延伸检查相关机构和参保人。检查时间范围为2020年1月1日以来。

此次飞行检查将对定点医疗机构血液透析、高值医用耗材（骨科、心内科）等领域纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用，医保经办机构服务协议履行及费用审核与结算支付，以及通过伪造医学相关资料、虚构医药服务项目等方式骗取医保基金行为进行检查。

通知明确，被检省份医保局在收到书面反馈意见和移交资料30个工作日内，要将整改情况以书面形式上报国家医保局，并抓好后续处理、曝光等工作。