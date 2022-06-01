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习近平致信祝贺中国儿童中心成立40周年强调

发扬光荣传统用心用情促进儿童健康成长全面发展

在“六一”国际儿童节到来之际向全国广大少年儿童致以节日的祝贺

2022年06月01日08:11 来源：人民网－人民日报海外版

　　贺 信

　　值此中国儿童中心成立40周年之际，我谨表示热烈的祝贺！

　　40年来，中国儿童中心坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，服务广大儿童，为培养社会主义事业建设者和接班人作出了积极贡献。希望你们发扬光荣传统，团结广大儿童工作者，做儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的筑梦人，用心用情促进儿童健康成长、全面发展。

　　“六一”国际儿童节即将到来，我代表党中央，向全国广大少年儿童致以节日的祝贺，祝小朋友们学习进步、快乐生活、茁壮成长！

　　习近平   

　　2022年5月31日  

　　（新华社北京5月31日电） 

　　

　　新华社北京5月31日电  在中国儿童中心成立40周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，表示热烈的祝贺，并在“六一”国际儿童节到来之际，代表党中央向全国广大少年儿童致以节日的祝贺，祝小朋友们学习进步、快乐生活、茁壮成长。

　　习近平在贺信中指出，40年来，中国儿童中心坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，服务广大儿童，为培养社会主义事业建设者和接班人作出了积极贡献。

　　习近平强调，希望你们发扬光荣传统，团结广大儿童工作者，做儿童成长的引路人、儿童权益的守护人、儿童未来的筑梦人，用心用情促进儿童健康成长、全面发展。（贺信全文另发）

　　中国儿童中心成立于1982年，是改革开放后我国第一家国家级校外教育和儿童发展研究机构。40年来，中国儿童中心各项事业蓬勃发展，累计有数亿少年儿童参加中心组织开展的各类活动。

(责编：孙红丽、杨迪)


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