同心守护  情暖浦江（抓细抓实各项防疫工作）

5月31日，天朗气清，惠风和畅。最后一支援沪医疗队告别上海，来自湖北的他们，穿着统一的红色T恤，与前来送别的上海同行相拥、握别，“比心！拍‘毕业’照啦！”

湖北省援沪医疗队综合物资保障组长、武汉大学人民医院东院区护理办公室副主任王荣，和复旦大学附属华山医院副院长、刚刚关舱的临港方舱医院院长马昕通了电话——这两位在2020年武汉保卫战结识的战友互道珍重，马昕说：“感谢！一定常来上海！”王荣说：“感恩！咱们互为战友，互保家乡！”

“党中央一声令下，你们就迅速集结精锐医护力量驰援，这份情谊上海人民永远不会忘记！”前来送别的上海市有关负责同志说。

6月1日，上海全市将有序恢复正常生产生活秩序。近两个月来，在党中央坚强领导下，25个省份的5万余名医务人员以及军队医疗队员倾力驰援，同心守“沪”，大上海保卫战取得重大阶段性成果，再次弘扬生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

“你们是我们心中的英雄”

“上海人民心怀感恩，永远铭记！”“我要告诉儿孙，你们的守‘沪’之恩。”前来送别的人们，话语间满怀感恩。

“因为我们是一家人，相亲相爱的一家人……”5月26日下午，伴随歌声，江苏省援沪医疗队方舱队2000多名队员返程。上海市委主要负责同志赶到临港送别，赠予锦旗：“星夜援沪情暖浦江，杏林济世义高云天”。

江西省援沪第二医疗队5月26日离沪。医疗队副队长、南昌大学二附院护理部副主任涂惠说：“很多上海市民送来卡片、锦旗，还有人邀请我们去东方明珠游玩。参加大上海保卫战，我们终生难忘。”

随着上海实现社会面清零，很多方舱医院休舱，各地援沪医疗队陆续返回。5月18日，广东省援沪医疗队一批队员离沪；22日、23日，山东省、陕西省、海南省等地援沪医疗队相继返回……

5月25日，重庆市援沪医疗队1500多名队员，在摩托车骑警礼送下奔向机场。数百封感谢信和视频，诠释着“共饮长江水，沪渝情谊深”。

“一声声感谢，也温暖了我们。”山东省援沪医疗队队长、省立第三医院党委书记吕涌涛说，医疗队在徐汇区石龙路方舱医院收治的许多小学生送来亲手绘制的画作和信件表达感谢。

在机场车站、居民小区、酒店住地、网络平台……上海市民对援沪医疗队真诚“表白”——

“我曾因感染而辗转无眠，是你们安抚了我。辛苦了！”市民郭晓飞说。

“援沪‘大白’舍小家为大家，汗水浸透了你们的衣服，泪水则湿润了我们的眼眶——你们是我们心中的英雄！”市民黄圆香说。

上海市委主要负责同志表示，在上海人民心中，援沪医务人员是逆行出征的勇士，是雪中送炭的亲人。全体援沪医疗队队员以实际行动践行“人民至上、生命至上”理念，是新时代最可爱的人。上海将永远铭记兄弟省份的深情厚谊，永远感恩援沪人员的奉献。

携手攻坚克难，全情投入付出

各地尽锐出战，助力上海打赢一场又一场硬仗：定点医院患者相继康复，众多感染者顺利出舱，核酸采样“应检尽检”……

安徽实践“沪皖一家亲、抗疫一体化”，援沪医疗队累计收治感染者超过1万人。浙江省援沪方舱医院医疗队1700余名队员，收治新冠肺炎感染者约2万人。浙江还派出一支88人的血透医疗队，与上海医务人员共同开展血透服务1.5万多人次。江苏省援沪医疗队方舱队除了奋战方舱，还支援了4家定点医院，发挥老年医学和多学科团队优势，坚持“一人一策”，精心治疗危重症患者。

江苏、浙江、安徽三省采用常驻和机动往返两种方式，支援上海核酸采样。江苏采样队1.1万多人，累计采样7000多万人次；浙江省7000余人，累计采样4000余万人次；安徽省4530人，累计采样1619万人次。

安徽涡阳距离上海600多公里，往返极为辛苦——当晚9点出发，通宵赶路，次日早7点到指定地点穿上防护服，8点采样，完成后下午便返回。来回1300公里，涡阳核酸采样队于4月4日、9日两次急赴上海，采样68321人次。

“一日双城奔波，路上辛苦一点，但减轻了上海的压力，值得。”江苏连云港医疗分队领队赵成说，他们往返13次，每次都是半夜出发，次日早上抵沪，累计采样308万人次。浙江省核酸采样队驻扎湖州、嘉兴等地，全情投入，无怨无悔。

近两个月，陕西省援沪医疗队累计收治1.5万余人，检测核酸样本247.28万管。陕西省卫健委副主任、援沪医疗队领队杨联昌说，大家践行“讲奉献、讲包容、讲友爱、讲实干”优良作风，干劲足、拼劲强。

江西省援沪第二医疗队副队长、南昌大学二附院心血管内科副主任杨人强说，医疗队完成核酸采样、进驻方舱医院、参与定点医院救治多项任务，“与上海人民一起攻坚克难，取得明显成效，我们很欣慰。”

“我们带着满腔热情支援上海。”海南省卫健委副主任、援沪医疗队领队李文秀说，上海长期帮扶海南卫生健康事业，两地结下深厚友谊。一名海南医生说：“从上海的专家和医生身上，我们也学到很多。”

“全国一盘棋”，集中力量办大事

“奥密克戎尽管猖狂，但我们坚持全国一盘棋，心往一处想、劲往一处使，就能扭转局面，战而胜之。”江苏省援沪医疗队方舱队领队鲁翔说。

“各地驰援上海，再次体现出我国集中力量办大事的制度优势。”江西省援沪第二医疗队队长、南昌大学二附院副院长胡辉说。

“党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到了充分发挥。”河南省援沪医疗队临时党委副书记、河南科技大学第一附属医院院长高社干说，一到上海，医疗队就成立临时党委，“900多名党员拧成一股绳，迅速形成战斗力。”

22个省份的中医医疗机构派出了近1万名医务人员，其中有4支医疗队是整建制接管方舱医院。5月23日，湖南省援沪中医医疗队606名队员返程，38天里，他们整建制接管古丹路方舱医院，对无症状感染者、轻症患者和特殊患者分类施治，“一人一策、一人一方”。

吕涌涛说，医务人员对院感防控、高龄患者救治等有了新的认识和经验，对开展常态化疫情防控具有重要意义。

根据国务院联防联控机制统一部署，江苏、浙江还为上海密接人员提供了约6万间隔离房。相关地市成立专班，为隔离点做好生活保障，指导健康管理和疾病预防，提供心理援助。

截至5月31日，各地和军队援沪医疗队绝大部分圆满完成任务离开上海，仍有655名医护人员留守，与上海医务工作者一道奋力救治重症患者。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 04 版）