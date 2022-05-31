国务院联防联控机制：进一步精准规范开展新冠肺炎疫情防控消毒工作

新华社北京5月31日电 国务院联防联控机制31日发布《关于进一步精准规范开展新冠肺炎疫情防控消毒工作的通知》，要求充分认识精准规范消毒在疫情防控中的重要性，进一步规范各地消毒工作，指导各方精准落实消毒各项措施，巩固疫情防控成果。

通知明确，在疫情防控过程中，坚决杜绝入户消毒技术不规范、操作简单粗暴、执行跑偏走样等问题发生。要求从严格规范疫源地终末消毒、优化入户终末消毒技术操作流程、指导各行各业疫情期间开展预防性消毒等5个方面精准规范落实各项消毒措施。

根据通知，各地要将消毒作为当前疫情防控的重点工作抓紧抓实抓好，确保消毒效果和质量。对于检查中发现存在风险隐患的，要及时跟踪整改到位，依法严肃查处违法违规行为。同时，进一步加大消毒相关政策解释说明力度，针对公众关心的消毒问题，及时做好回应和解读。

通知分别制定了针对专业人员使用的《疫源地终末消毒工作细则》、群众科普和公共场所使用的《公众预防性消毒指引》。

其中，《疫源地终末消毒工作细则》进一步细化了终末消毒的范围和对象、消毒方法，优化了入户终末消毒的技术操作流程，增加了针对不同污染物品、环境的无害化处理方式方法等内容；《公众预防性消毒指引》重点突出了对家庭和公共场所日常性清洁消毒的指导，防止出现“放松消毒”和“过度消毒”两种倾向。