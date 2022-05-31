多地出招！有序推进复商复市 唤回生活"烟火气"

3月以来，我国疫情反复并波及多个省份，目前正处在一个继续稳定下降的态势。受疫情影响，深圳、上海等地区经济活动一度按下“暂停键”。疫情挑战之下，市场主体的生存面临考验，改善预期、提振内需备受关注。近期国务院密集部署稳经济、促消费，各地方促消费政策也纷纷出台，助力经济恢复。随着多地复工复产复市的陆续推进，促消费再次成为全国多地发力的重点。

江苏启动促消费系列活动

随着疫情防控形势的变化，江苏各地商圈、集市、街区客流逐渐增加。不少地方捕捉消费热点，有序推进复商复市。

这两天，在镇江西津渡景区，随着复商复市的有序推进，这里的摊位也逐渐多了起来，吸引了市民来这里游玩。

江苏镇江西津渡经营户 王丽：很有烟火气，也很有生活气息。在我们这边有饮食的，有文创的，有服装的，还有很多非遗的。

培育消费新动能，5月28日开始，江苏全省启动了为期4个月的促消费系列活动。江苏将统筹区域特色和节庆特色，开展内容丰富、形式多样的餐饮促销活动，推出一批特色美食街区、餐饮商圈、美食展示载体、美食体验店等。开展相关文旅促消费活动，助推文旅消费加快复苏。

江苏省商务厅二级巡视员 王存：我们组织10万家商贸流通企业，开展超过1000场的各类消费促进活动。同时我们还从今年开始，通过银联发放了5200万的消费券，能够进一步加快消费市场的恢复。相关的平台企业，商贸流通企业参与消费促进的积极性非常高。

深圳发布促消费9大方面30条措施

近日深圳发布了《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，有9大方面30条措施，涵盖了居民生活消费的方方面面。

深圳市发展改革委党组书记 主任 郭子平：比方说新能源汽车、家用电器、电子产品，像手机等等，还包括我们这次在抗疫过程中间出的防疫新型机器人等等，都会享受我们消费的政策的扶持。这个政策的出台会拉动消费达到450亿元左右。

新能源汽车，是此次促进个人消费措施中额度最大的。在促进消费的30条措施当中，鼓励汽车消费的就占到了10条。

若干措施规定，对新购置符合条件的新能源汽车，并在深圳市内上牌的个人消费者，给予每台最高不超过1万元的补贴。除此之外，深圳市还在放宽购车条件，推动二手车交易等多个方面推出了许多优惠政策。

汽车经销商销售经理 陈坚：有一个措施是增加2万个（指标投放）名额，针对摇了60期以上还没有摇到号的客户，销售额也会得到一些增长和激励。

除了汽车消费，扩大电子消费市场规模，也是深圳市此次促消费的重点。消费者购买符合要求的电子产品、家用电器，将按销售价格的15%予以补贴，每人累计最高2000元。

市民 李招杰：我们男孩子对电子产品比较感兴趣，“618”很少打85折这样的力度，像深圳这次最高补贴2000块钱，还是比较感兴趣。

此外，深圳市还推出了百万用户宽带提速升级促销。鼓励运营商在资费标准不变的情况下，免费升级家庭用户宽带网速至500兆以上（含500兆）。这对于经常需要居家办公的市民以及需要在家上网课的学生来说，无异于一场及时雨。

市民 钟慧：因为疫情在家，有时候办公，小孩子要上网课，其实对于宽带的速率需求蛮大的，像宽带的提速也蛮符合自己的需求，挺想办的。

5月28日，济南市发布实施《济南市促进消费持续恢复发展的若干措施》。济南市委、市政府将投入近3亿元财政资金，发放汽车、家装、文旅、民宿、体育、购物、餐饮等重点领域政府消费券，带动企业开展一系列打折促销活动，让市民在消费时享受实实在在的优惠。

5月27日，河南郑州市启动了“醉美·夜郑州”活动，这一活动将持续到8月底，其间将发放超过2亿元的各类消费券，包括1亿元汽车消费券，5000万元的购物消费券，5000万元的线上消费券和3000万元的餐饮消费券。这是郑州历史上促消费活动持续时间最长，支持力度最大的一次。

5月26日起，合肥市商务局将陆续推出54场重点促消费活动，涵盖线上、线下，整个活动将一直持续到年底。

合肥还将举办“6·6”购物节，以线上销售、直播带货等方式促进本地产品销售，提振消费信心，释放消费潜力。

近期各地促消费的努力有什么新特点？如何能尽快让恢复消费的努力见到更多成效？

当前促销费举措有以下特点：抓住新能源汽车消费重点；多地发放消费券，可短期内迅速提升消费温度。电子消费券可定位消费方向，可以提升今后继续使用当中的普惠性和精准性。

发挥消费在经济循环当中的牵引带动作用，稳定住消费，对于稳定生产经营预期也很有帮助。

在供给上发力，创造更多有针对性的供给产品，满足大众需求。引导大众释放更多需求，从需求，从供给两端同时发力，促销费的努力就能持续稳定见效。