那些抗疫中的“治愈”瞬间（大健康观察）

当前，全国疫情继续稳定下降，但“外防输入、内防反弹”的压力持续存在，疫情防控形势依然严峻复杂。要继续以快制快处置疫情，查漏洞补短板，做好核酸筛查、流调排查和风险人员管控，尽早阻断传播链。在这个过程中，广大医务工作者投身抗疫一线，民众积极配合，医患双方真正做到了心往一处想，劲往一处使，出现了很多“治愈”时刻——既治愈疾病，又抚慰人心。

深夜探访水果店

4月22日以来，北京妇产医院派出多名医务人员加入市级流调队伍，参与疫情防控工作。计划生育科门诊护士、主管护师王松伟就是其中一员。

面对原本并不熟悉的工作流程，王松伟用最短的时间掌握了全部流调工作内容。每次完成一组点位的流调工作后，她就会再次接到新任务，不管是深夜还是正午太阳正炙热的时候，都要以最快速度到达现场进行现场环境及人员的样品采集并完善流调报告。

白天虽然闷热，但还不是太困难，深夜时分想要联系到点位负责人就没那么容易了。那天深夜，王松伟要前往一个病例到访过的水果店，辗转经过了4个人才联系到了水果店负责人。在民警的协助下调取监控、获取健康宝二维码、耐心解释并获取店家收付款记录，王松伟完成这些已经到清晨5点多了。

有时候，即使不在点位工作，王松伟也要不断打电话与病例本人联系、与病例居住社区的工作人员联系、与病例所到地点的负责人联系，为的就是更精准地判定风险人群，阻断疫情的传播。

两个多星期的高强度工作给王松伟带来了不小的压力，但她咬牙坚持，最终出色地完成了支援任务。

感激之情念不完

5月14日一早，北京地坛医院应急四区护士长郭颖和往常一样到病房查房，患者杨女士拿出一个笔记本，拉住她说：“护士长，我有几句心里话一直想对你们说，都写在我的笔记本上了。”说话间她念了起来：“为了我们的康复，（你们）每天都在刀刃上行走，真心感动，为你们点赞……”字里行间写满了感谢。

杨女士和73岁的母亲任奶奶等7位亲友相继感染新冠病毒。任奶奶一入院就来到了应急四区。刚入院时，任奶奶有发热、咳嗽的症状，年龄又比较大，基础疾病比较多，肾功能也不是特别好，电解质血钾忽高忽低，属于高危人群。医院马上组织了专家会诊，积极给予抗病毒治疗以及中西医结合的治疗。3天后任奶奶的体温逐渐降至正常。护士们在照料上更是细心，每次扶着她上厕所就像扶瓷娃娃一样小心，吃药时每次都把水温晾到刚刚好，看着她吃完药才做其他的事儿。

刚开始，杨女士和妈妈不在一个病区。得知情况后，又明确了两个人感染的病毒类别和途径，应急四区主任常宇飞协调两个人住到了同一个病房。

有一次，姜婷婷副主任医师发现任奶奶治疗骨质疏松的药没有了，她细心地叮嘱药没有了一定要告诉医护人员。

任奶奶说：“看着你们那么忙，特别不愿意给你们添麻烦，我这个药多吃一次少吃一次也不碍事。”听到任奶奶的话，姜婷婷像哄小孩子一样数落她：“要听话，下次可不许这样。”奶奶则开玩笑说：“丫头，你的声音真好听，有时候都觉得是我闺女呢，你也要保护好自己。”

任奶奶长期卧床，特别容易发生深静脉血栓，超声科的“大白们”接到通知，马上带着床旁超声机出现在任奶奶身边。第一次检查时系统全面，时间比较长。超声科医生在仔细检查的同时，详细地给老人介绍检查的意义和作用。后来，每隔两天任奶奶就要做一次超声复查，每次检查结束，都能听到她用力地说一声：“谢谢，您们辛苦了！”。

杨女士因为邻居因她被集中或居家隔离而自责、焦虑。护士们耐心劝解，几次为她送花，冲淡她的焦虑和不安。这些点点滴滴的行为让杨女士心生感动和温暖，把感激之情一一写到了笔记本上，就有了开头那一幕。

不等核酸先救人

“嘀嘀……嘀嘀……”北京安贞医院急诊抢救室里，生命监护仪的声音此起彼伏。

“昨日病人总数262人，内科111人、外科41人、腹痛中心9人、神内50人、心外5人……”这天上午8时，北京安贞医院急诊会议室里，数十名医务人员整齐围成一圈，交班准时开始。急诊危重症中心主任米玉红仔细聆听着各科医生汇报患者的详细情况，其间，她不时会停下来询问某一位患者的病情，并与医生探讨下一步治疗方案。

“再次提醒大家，咱们一定要坚持防战结合！任何情况下，都绝不拒诊患者，千万不能贻误病情……”疫情期间，米玉红与科室几位副主任、护士长坚持冲在前面，第一时间出面协调解决各种复杂问题。

在急诊抢救室，最外面的缓冲区已经有好几位患者在接受治疗。“这几位患者的核酸检测和CT等结果还没出来，但是病情不等人，先安排他们在这里接受治疗……”说着，急诊危重症中心副主任段小春走进抢救室，那里还有20多位重症患者。

“这边戴着无创呼吸机的是一位心衰患者，那边正吸着氧在透析的是一位肾衰患者，这个患者恢复不错，这两天就快出院了。”对于每位患者的病情，段小春早已烂熟于心。

突然，紧急情况来了。一名来自封管控区的突发急性心梗患者，需要立刻开通急诊绿色通道。接到信息后，段小春立即指挥急诊医务人员合理安置患者，一边等待核酸检测结果，一边实施抢救，同时通知五楼李红副主任，做好缓冲间接收患者准备……经过绿色通道紧急进行介入手术后，患者状况保持平稳。

疫情，决不能耽误病情。在无数个守护生命的24小时中，急诊危重症中心的医务人员一次次伴着凌晨的微光开启工作，在漆黑的深夜投入紧张地抢救……他们始终秉持着“一切为生命让行”的医者信念。

女孩送来手工花

又是晴朗炎热的一天，最高气温达到了33摄氏度。

北京积水潭医院中医科侍方医生按照医院安排，再次参加支援核酸采样工作。这是侍方本月第九次执行外派任务了。

他按照规范步骤熟练地穿上防护服、隔离衣，接替同事坐在工作台前，仔细耐心地给每一位居民采集咽拭子样本。时间接近中午，气温不断上升，侍方的T恤和裤子都已湿透，但没有影响他的每一步操作。

侍方刚给一位老人采完样本，进行手部消杀后抬起头时，眼前出现了一个小女孩，举着一束彩纸小花。侍方愣了一下，旁边社区工作人员说：“这是小姑娘做的手工花，想送给医生表示感谢。”拿着这束花，侍方突然觉得再热再累都值得。

从2020年8月起，侍方就开始参加外派核酸采样工作。他曾参加过2小时内紧急出发的外派；曾走进中高风险地区连续工作3天；甚至有一次在晚上11点半接到医院电话后，连夜开车出发奔赴核酸采样点。去年和今年两年间，侍方两次进入发热门诊支援，都出色地完成了任务。

“这束花不是送给我个人的，而是送给所有参加抗疫工作的医护人员的。”侍方深深体会到，作为一名医务工作者、一名党员，在疫情威胁广大群众生命健康安全的时候，义无反顾地冲在最前线是多么的光荣。

从不抱怨苦与累

5月24日，北京胸科医院病案统计科技师赵光磊结束了30天的外派支援现场流调任务，回到了家中。30个与病毒“赛跑”的日日夜夜，让他难以忘怀。

4月25日，赵光磊接到任务——支援房山流调工作。中午12时，北京胸科医院流调队到达房山疾病预防控制中心，赵光磊被分配到现场流调队，就是要到确诊病例去过的所有风险点位进行现场流调。

为了在最短时间内摸清患者发病前的暴露史、接触人群、生活和行动轨迹等情况，任务刚开始的72小时里，现场流调队员们克服各种困难、争分夺秒，只为尽早到达风险点位，研判密接，最大限度减少更多人被感染的风险。

作为一名现场流调队员，赵光磊在风险点开展流调研判的同时，还要对被研判人员进行核酸采样，对风险区域内进行环境采样，到确诊病例家中对密接人员核酸采样，到确诊病例小区、住宅大环境采样。

“我们从不抱怨有多累多辛苦，因为很多人都在默默地付出与奉献。”赵光磊说，“作为一名现场流调队员，我只是干了我该干的工作，当我不分昼夜工作的时候，社区工作人员、人民警察、志愿者等，大家都在和我们一起并肩战斗。我们坚信坚持就是胜利，一定会取得胜利。”