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党的十八大以来，我国高度重视妇女儿童事业，加强顶层设计，巩固完善制度，优化配置资源，妇幼健康工作取得了长足进步和显著成就。数据显示，2021年我国孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率已分别下降至16.1/10万、5.0‰、7.1‰，均降至历史最低水平。三项核心指标降幅趋势持续向好，我国已被世界卫生组织评定为“全球十个妇幼健康高绩效国家之一”。

国家卫生健康委5月30日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来妇幼健康工作进展成效有关情况。

世界卫生组织将人均预期寿命、婴儿死亡率和孕产妇死亡率作为衡量一个国家人民健康水平的主要指标，妇女儿童健康反映了国家全民健康水平、生活质量和文明程度。

妇女儿童健康是全民健康的基石，是人类可持续发展的前提。党的十八大以来，我国高度重视妇女儿童事业，妇幼健康工作取得了长足进步和显著成就。

制度建设持续完善

服务能力不断提高

国家卫生健康委妇幼司司长宋莉指出，党的十八大以来，在党中央和国务院的坚强领导下，我国努力顺应新时代、新要求和人民对美好生活的新期待，加强顶层设计，巩固完善制度，优化配置资源，如期实现“十三五”规划目标和中国妇女儿童发展规划纲要、妇幼健康各项目标，妇女儿童健康水平显著提升。

2021年我国孕产妇死亡率已下降到16.1/10万，婴儿死亡率下降至5.0‰，5岁以下儿童死亡率下降至7.1‰，妇幼健康核心指标已降至历史最低水平。妇女宫颈癌和乳腺癌防治，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，儿童保健以及出生缺陷防治等重点工作取得了积极成效。

一是妇幼健康制度建设进一步完善。我国始终秉持儿童优先、母亲安全理念，坚持保健与临床相结合、个体与群体相结合、中医与西医相结合的中国特色妇幼健康发展道路。贯彻落实中国妇女儿童发展纲要，推进健康中国建设，启动妇幼健康促进行动。建立完善母婴安全五项制度，实施母婴安全行动计划和健康儿童行动等系列计划。不断完善妇幼健康制度建设。

二是妇幼健康服务能力持续提高。10年来，连续实施了妇幼健康保障工程，妇幼保健机构能力建设项目和基层产科、新生儿科医师和儿童保健人才培训项目，以妇幼保健机构、妇女儿童医院为核心，以基层医疗卫生机构为基础，以综合医院和相关科研教学机构为支撑的中国特色妇幼健康服务体系不断健全。截至目前，全国共有妇幼保健机构3032家，妇幼保健机构专业人员达到54.2万人，床位数达到26万张。云上妇幼、智慧妇幼等创新模式不断推进，妇幼健康服务能力得到持续提升。

三是妇幼健康均等化水平不断提升。通过持续推进国家基本公共卫生服务、儿童营养改善、孕前优生健康检查、农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查等项目，优先重点覆盖所有原国家级贫困县。着力解决妇幼健康事业发展不平衡、不充分问题。近年来，全国孕产妇住院分娩率持续稳定在99%以上，孕产妇系统管理率、儿童健康管理率保持在90%以上。妇女儿童健康水平城乡地区间差距进一步缩小。10年来，西部与东部地区孕产妇死亡率之比由2.1下降到1.5，农村和城市5岁以下儿童死亡率之比由2.7下降到2.1。妇幼健康服务的公平性、可及性不断增强。

宋莉说，妇幼健康核心指标包括孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率。这些指标也是联合国可持续发展目标的核心评价指标。10年来，我国妇幼健康核心指标持续向好，已经远低于全球的平均水平，也低于全球中高收入国家的平均水平，位于全球中高收入国家的前列。我国被世界卫生组织评定为“全球十个妇幼健康高绩效国家之一”。

辅助生殖发展迅速

两癌筛查范围扩大

国家妇产疾病临床医学研究中心主任、北京大学第三医院院长、中国工程院院士乔杰介绍，近10年来，我国“试管婴儿”总体服务量和技术水平都已经达到国际先进水平，特别是在服务种类上很多样，同时安全性高，妊娠率在40%—50%之间。在部分研究领域处于国际领跑地位，如着床前遗传学检测技术等。

截至去年6月，获得国家批准的人类辅助生殖技术的实施机构达到539家，人类精子库有27家，每年人类辅助生殖技术应用总周期数超过100万，能够满足不孕症患者治疗的需求。特别是在辅助生殖技术的管理上，我国有三大优势：一是辅助生殖技术的严格准入，2015年组建国家辅助生殖技术管理专家库，促进各地技术审批过程公平公正，同时加强事前、事中、事后质量管理和规范服务。国家卫生健康委定期公布全国经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库的医疗机构名单，接受社会监督。二是加强辅助生殖技术应用的日常监管。每年都会定期抽取一定数量的医疗机构，由专家组进行评审评价。国家辅助生殖技术质量管理专家组的成立，对全国辅助生殖技术安全规范、统一高效的管理发挥了积极作用。三是严厉打击非法采供精、非法采供卵以及代孕等违法行为。

中华预防医学会妇女保健分会主任委员、中国疾控中心慢性病首席专家王临虹表示，宫颈癌、乳腺癌是影响妇女健康的两大恶性肿瘤，从2009年开始，国家就把“两癌”筛查纳入重大公共卫生服务项目，为广大农村妇女提供了免费筛查。2019年又将“两癌”筛查纳入了基本公共卫生服务项目。

截至2020年，“两癌”筛查工作已经覆盖了近2600个县市区，合计开展免费宫颈癌筛查1.3亿人次，免费乳腺癌筛查6400万人次。通过早期筛查、早期诊断和早期干预，使众多患病妇女能够得到及时救助。

2021年，国家卫生健康委发布了《宫颈癌筛查工作方案》《乳腺癌筛查工作方案》，进一步提高“两癌”筛查服务覆盖范围，应用更精准、更高效的筛查方法，强化筛查各个环节的质量控制，让越来越多的城乡妇女，特别是农村和城市低保妇女能够享受高质量的筛查服务。

母婴安全持续保障

儿科医疗资源扩容

宋莉指出，在落实母婴安全五项制度的基础上，我国采取了一系列行动，包括质量安全提升行动、专科能力建设行动、便民优质服务行动等若干行动，全方位地保障母婴安全。特别是近年来，国家卫生健康委制定了《危重孕产妇和新生儿救治中心建设与管理指南》，到目前全国已经建立了3364个危重孕产妇救治中心，3070个危重新生儿救治中心。

经过多年的努力，覆盖全国、分级负责、上下联动、有效运转的危重孕产妇和新生儿急救、会诊、转诊网络基本建成。特别是在新冠肺炎疫情防控期间，发挥了非常重要的作用。在努力保障母婴安全的同时，各地也在积极探索更加高质量的以人为本、能够满足多层次、多样化需求的妇幼健康服务。例如，一些医疗机构开展了分娩镇痛试点、非药物镇痛，包括专业的陪伴分娩和温馨产房建设等，不断改善广大孕产妇的分娩体验。

国家儿童医学中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫说，党的十八大以来，国家卫生健康委连续推出两个健康儿童行动计划，大大提升了儿童健康服务能力。目前，我国每千名儿童床位数是2.2张，较2015年增长了0.27%。儿科医疗优质资源不断扩容，儿童健康保健服务网络建设加快。

北京儿童医院按照北京市要求，对天坛医院等6家综合医院的儿科以协同发展的形式进行了托管，把核心区的病人向周边疏解。北京儿童医院还组建了跨区域专科联盟，包括31个省区市的47家儿童医院，涉及网络医院3000余家。通过医、教、研、防、管理共享，实现了“让医生动，病人不动”，提供了全周期、全方位、有温度的儿童医疗和保健服务。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 13 版）