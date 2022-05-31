直播预告：专家支招 教你如何甄选屈光手术

现在主流的激光屈光手术，是通过手术改变角膜形态而改变屈光力，使光线更好地聚集在视网膜上，达到矫治近视摘掉眼镜的目的。我们该如何选择适合自己的屈光手术？

6月3日15:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京同仁医院屈光手术中心主任翟长斌做客“全国爱眼日”眼健康科普专场，教您如何甄选屈光手术。

专家简介：

翟长斌，北京同仁医院眼科屈光手术中心主任，主任医师，中国医师协会眼科屈光手术学组委员，中华医学会激光学会委员，中国医药教育协会眼科专业委员会委员，北京中西医结合学会眼科学会委员，美国印第安纳大学视光学院医学博士后。

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