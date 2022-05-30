吴清：上海经济发展基本盘、长期向好的态势没有改变

上海市委常委、常务副市长吴清29日表示，虽然本轮疫情给上海经济社会造成巨大影响，但是上海经济发展的基本盘没有改变，上海经济长期向好的态势没有改变。

上海已明确要求全市各部门、各区抓紧出台实施细则，明确申报流程和办事指南，实行免申即享、一键即享、线上办理、精准推送等措施，确保各项政策以最快速度落实落地，高效直达市场主体。上海将根据国家新出台的政策、企业反映的问题和诉求，及时补充和刷新政策，加强督促检查和政策评估，全力以赴抗疫情、稳经济、促发展。

29日， 上海市政府新闻办公室上下午各组织召开了一场上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。在下午举行的发布会上，吴清说，在优化营商环境方面，上海持续开展各层各级领导干部“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查，建立企业诉求快速回应和解决问题的服务机制，实施市场主体纾困优化营商环境专项行动计划，提高“一网通办”全程网办率，完善信用修复机制，加大政府采购支持中小企业力度，稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期。

据悉，上海围绕资金、土地、人才、营商环境等方面，提出了一批支撑保障性的政策措施，同时进一步研究储备一批新的政策措施。上海将加快涉企专项财政资金拨付和执行进度，完善专项资金使用和评价方式，统筹用于对经营困难的企业给予房租、贷款利息、担保费、稳岗就业等补贴；支持中小微企业无缝续贷，深入实施“浦江之光”行动、支持企业上市融资。吴清说，上海会按照国家政策要求，将商业汇票承兑期限由1年缩短至6个月，对民营企业债券融资交易费用能免尽免；降低市区两级政策性融资担保费率，实行贴息贴费政策。保障土地要素供给，尽快启动土地市场交易，增加年度建设用地计划。

吴清表示，目前很多企业努力克服困难，主动承担社会责任，有序推进复工复产复市，我们对此深表感谢和敬意。在民生保障方面，上海将多渠道稳定和扩大就业，加大培训补贴力度，落实高校毕业生见习补贴、求职创业补贴等各项支持政策；优化人才直接落户、居转户、购房等条件，吸引和留住各类人才；通过发放一次性补贴、爱心礼包等形式，保障困难群众生活。