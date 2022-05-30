北京高考将设置封管控考点 上海全面有序推进复工复产复市

国家卫健委29日通报，28日中国内地新增确诊病例82例，其中境外输入28例，本土54例。新增无症状感染者211例，其中境外输入50例，本土161例。无新增死亡病例。

截至28日24时，中国内地现有确诊2929例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例224015例。境外输入现有确诊229例，累计确诊18637例，无死亡病例。

中国内地中高风险地区涉及4个省市 多地宣布有序开展跨省团队游

28日中国内地新增本土确诊54例、本土无症状感染者161例，均较前一日(71+193)继续降低。当日新增本土确诊来自6个省份：上海29例，北京14例，天津7例，河南2例，湖北和四川各1例。新增本土无症状感染者分布在13个省份：上海93例，河北13例，吉林10例，另有10个省份各有个位数新增。

国务院疫情风险等级查询小程序显示，截至29日18时，中国内地现有中高风险地区36个，涉及省份降至4个。其中高风险地区7个，均在北京；中风险地区29个，分别在北京(14个)、辽宁(8个)、上海(6个)、河北(1个)。

随着中国内地疫情形势持续向好，多地宣布有序开展跨省团队旅游。据不完全统计，从5月11日以来，至少有江西、甘肃、山东、黑龙江、广东、福建和广西等省份相继发布有序开展跨省团队游的通知。但这些地区均要求，不得组团前往中高风险地区和陆路边境口岸城市开展旅游活动，不承接中高风险地区旅游团队。

北京高考将设置封管控考点 一感染者违规致5000多人隔离被立案侦查

北京市官方29日通报，北京市28日新增本土感染者19例，29日0时至15时再添7例，4月22日以来累计报告本土感染者1730例。目前，北京已连续7天新增本土感染者明显下降，连续两天无新增社会面病例，疫情形势稳中向好。

北京市教委介绍称，北京市高考将于6月7日至10日进行，今年特别设置了封管控考点，选择符合条件的宾馆酒店或具备食宿条件的学校，主要用于考试当天仍然处于封控区或管控区的考生，为考生提供吃、住、行、考一体化的考试保障。

据悉，今年北京全市高考报名考生共5.4万人，截至29日上午，在封管控区的考生有3400余人。

另据北京市公安局通报，作为被要求居家隔离的疫情风险人员，孙某违反足不出户的规定，多次在小区内活动，造成疫情传播扩散风险。5月28日，孙某及其妻子核酸检测阳性，致使同楼258人被转运集中隔离，其他5000余名小区居民居家隔离。目前，警方已依法对孙某刑事立案侦查。

上海全面有序推进复工复产复市 调整和优化核酸检测时间要求

上海疫情形势持续向好，28日新增本土确诊和无症状感染者双双降至百例以下(29+93)。

为统筹好常态化疫情防控与经济社会发展，上海29日发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，在全力助企纾困、全面有序推进复工复产复市、稳外资外贸、促消费投资、强化支撑保障等8个方面出台举措。行动方案提出，6月1日起，上海将取消企业复工复产审批制度。

另据通报，为全面恢复正常生产生活秩序，上海调整和优化核酸检测时间要求：自6月1日起，进入有明确防疫要求的公共场所和搭乘公共交通工具的人员，须持72小时内核酸检测阴性证明；离沪人员需提供48小时内核酸检测和24小时内抗原检测阴性证明；来沪返沪人员需提供48小时内核酸检测阴性证明。

新疆维吾尔自治区28日新增本土无症状感染者7例，均在乌鲁木齐市，均为5月24日报告的无症状感染者的密接人员。截至29日14时，乌鲁木齐市现有无症状感染者31例，均在天山区。

乌鲁木齐市29日通报，此次疫情感染者基因测序与外省病例高度同源，显示为外省市传入。流行病学调查结果显示，5月24日公布的一例无症状感染者曾于5月22日在天山区参加婚宴活动，与两所学校的学生或家长有密切接触史，导致其密接者出现家庭成员续发感染及学校社区传播。

四川省全域低风险 河北永清县实行全域封控管理

四川省28日新增本土确诊1例，在广安市邻水县，为无症状感染者转归；新增本土无症状感染者4例，其中1例在邻水县隔离管控人员中发现，另3例均为外省返回人员，无当地社会面活动轨迹。

或因省外输入引发的广安邻水疫情始于5月9日，因发展迅速、病例激增而备受关注。截至28日24时，广安市本轮疫情累计报告本土感染者超1200例，病例高度集中在邻水县。但目前广安邻水疫情已得到有效控制，社会面连续10天零新增。

自29日18时起，邻水县最后2个中风险地区被调整为低风险地区。至此，邻水县实现了中高风险地区清零，四川省也自此实现全域低风险。

河北省廊坊市28日新增本土无症状感染者10例，27至28日该市已报告本土感染者13例。

据通报，廊坊永清县27日新增3例无症状感染者，该县一小区28日被调整为中风险地区。永清县日前发布公告称，自27日14时起，在全县范围内实行全域封控管理，全县农村以村为单位、城区以小区为单元，全部实行封控管理、居家静止。