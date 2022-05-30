别让快递盒成为虚假广告的藏身地（建议）

“随机奖励一桶油”“扫码1元抽手机”……近来，一些快递盒上出现这样的宣传语，可消费者扫码后，往往只能看到商品广告，甚至可能是理财产品、手机软件的推送。

造成这种现象的原因是多方面的。首先，快递运输涉及电商平台、卖家和快递公司，三方在广告来源把关上往往相互推诿责任，给监管部门调查带来一定难度。其次，快递很多时候都是跨区域投递，究竟该由电商平台、卖家和快递公司中哪一方所在地执法部门进行监管，有待明确。

根据国家市场监管总局《规范促销行为暂行规定》，经营者在开展有奖销售前，应当明确公布奖项种类、参与条件、开奖方式、奖金金额、中奖概率等信息。因此，市场监管部门应加大执法力度，对于印在快递盒上的抽奖广告真实性、合法性进行调查，一旦发现商家虚构奖项、奖品、奖金金额等违法行为，要依法予以严惩。

快递公司应该强化审核把关责任，如果广告发布者明知或者应知广告虚假仍发布的，应当与广告主承担连带责任。有关部门也应加强对快递公司的普法宣传，增强其责任意识，从源头确保广告的真实性。

山东济宁市 刘志军

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 10 版）