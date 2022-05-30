儿童厨具热销 不能忽视安全（建议）

近来，儿童厨具在网上热销。笔者观察某款在网店中单月销售量显示超过4万件的儿童厨具套餐，从电热炉到不粘锅，再到小刀、菜板等一应俱全。

锅具、灶具等厨用产品关乎厨房安全和食品安全，所用材料必须达到国家标准。据了解，我国目前没有针对所谓儿童厨具的标准。虽然儿童厨具尺寸上偏小，但安全性能要求却一点也不能少，要谨防不达标劣质厨具害了“小厨师”。

厨具可以有缩小版，食品安全不能缩水。无论是大人为孩子做饭，还是让孩子自己学着做饭，厨具使用安全和食品卫生安全都必须同等重视、不可或缺。在传授给孩子烹饪技能之前，相关的安全教育必须走在前面。市场监管部门要加强对厨具、灶具市场管理，商家要自觉执行国标并在外包装上明确标注。家长要多方比较、谨慎选择，切不可盲目跟风。

河南漯河市 郑桂灵

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 10 版）