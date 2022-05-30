专家提醒：疫情期间关注孩子身心变化 助力宝宝健康成长

疫情期间，儿童作为人群中的易感群体，怎么做好宝宝的防护，是广大家长比较关心的问题。

为守护母婴健康，提高宝宝自护力，5月28日19：30，由人民健康、人民好医生主办，中华医学会科学普及分会学术支持，中国飞鹤公益支持的《助力健康中国-宝宝自护力大讲堂》座谈会上线。

活动邀请到中华医学会科学普及分会副主任委员刘玉和主任、首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家郑毅、首都儿科研究所附属儿童医院保健科主任王琳以及中国飞鹤研究院副院长、首席科学家蒋士龙，就宝宝疫情期间营养膳食、外出防护等问题展开讨论，为宝妈宝爸提供系统、科学的防护知识。

肌体免疫力健全是宝宝成长的必修课

小朋友在生长过程中难免出现生病的情况，对此中华医学会科学普及分会副主任委员刘玉和指出，小朋友亲近自然是天性，到了自然环境中，特别容易把口罩摘下来，在这个时候不光是新冠病毒，其他的上呼吸道病毒也很容易侵入到孩子的上呼吸道黏膜里，造成上呼吸道感染。如果孩子由于上呼吸道感染出现发烧、咳嗽、流鼻涕的症状，及时就诊是非常必要的。

除了感染以外，在亲近自然的过程中，小朋友特别容易发生过敏的情况，比如说过敏性鼻炎。过敏性鼻炎的很多症状和早期上呼吸道感染的症状非常类似，作为家长，有时候区分不开。一般来说，上呼吸道感染，如感冒时间不会超过一周。假如孩子一两周内一直流鼻涕，偶尔还打喷嚏，这时候就要怀疑孩子可能是过敏。尤其在春季，当小朋友亲近自然的时候，接触各种花粉很容易带来过敏的情况。

此外，很多家长特别担心自己的宝宝出现发烧感冒的情况，会不会是得了新冠肺炎？刘玉和强调，新冠病毒感染首先必须得有传染源、传播途径。没有去密集场所，没有接触传染源，周围没有感染人群，孩子在外出时做好防护措施，家长们则不必过分担心。

“我相信这也是我们免疫力健全的一个过程。通过和过敏源的接触和抗原的接触，使我们肌体免疫功能进一步健全。在这个过程中，只要没有带来大的危害，让孩子能够有一个恢复的过程，是孩子成长中必然要经历的。”刘玉和补充道。

均衡营养，肠道健康，提升自护力

在疫情期间，针对不同年龄段的孩子，有什么样的膳食建议？如何通过饮食帮助孩子建立起自护力？中国飞鹤研究院副院长、首席科学家蒋士龙提出两点建议：

第一，婴幼儿及儿童时期是人生关键的生长发育阶段。这个阶段如果营养不良，必然会影响到身体发育、智力发育，同时也会影响成年后的健康。所以这个阶段补充优质蛋白质，保证营养充足是非常重要的。家长可以给孩子多提供牛奶、鸡蛋、瘦肉这类含有优质蛋白的食物。同时也可以再补充一些配方奶粉、奶酪。

第二，孩子再大一点常常会出现偏食问题，偏食会导致维生素、矿物质摄入不足，而脂肪、糖摄入又过多。维生素矿物质对人体的免疫功能非常大，同样锌、铁矿物质对维持人体的免疫机能也非常重要。随着工艺性原料的出现，像乳铁蛋白、β酵母葡聚糖也能提升人体免疫力。这时候家长最重要的是要让孩子均衡营养。除均衡营养外，维持肠道健康也非常重要。要提供富含膳食纤维，同时再补充含益生菌的食物。

关注孩子的身心健康全面发展

疫情期间，孩子长时间居家学习，可能产生哪些心理反应？家长如何进行疏导？首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家郑毅表示，疫情对大家都产生了不小的影响。特别是对儿童青少年包括小宝宝，带来的最大问题是环境的变化，可能导致孩子缺少玩伴、缺少外出机会。此外，还有一个变化就是父母的关注太多了。而且很多父母自身的情绪很焦虑，投射到孩子身上，产生了不良的情绪变化，继而影响到孩子。在面对突然状况时，家长要提高自身意识，注意心理影响，注意情绪变化，关注孩子的行为表现，才能科学地重视孩子心理活动的变化，让他更好地适应环境。

郑毅建议，要避免信息过载产生焦虑。反复听负面报道也会焦虑，会出现严重的心理反应。作为父母要注意过滤信息，不要随便在家里谈论一些没有必要的、过分紧张的、渲染抱怨的信息，以免给孩子带来负面情绪和影响。父母还要控制自己的情绪，把生活方式、行为习惯做好，保持心态乐观，这是一个非常重要的过程。

科学营养、合理防护，增强自护力

在疫情期间，婴幼儿的营养该如何去保障？首都儿科研究所附属儿童医院保健科主任王琳提出，儿童营养非常重要，不同年龄阶段对营养的需求是不一样的，主要把控科学性和合理性两点。比如刚出生的小宝宝，遵循喂养养育原则，有母乳的尽量首选母乳喂养，同时添加辅食，会让咀嚼功能得到很好的训练。稍大一些的孩子，只要食物充足，他们的营养不会特别受影响。

在必须外出时，小宝宝不配合戴口罩的情况下该如何做好日常防护？王琳建议：在外出过程中家长主要把控两点，即不要去人群密集的地方；比较小的孩子，可以在车上放一个纱帘，纱帘对于飞沫起一定的阻挡作用。

座谈会同期发布了《助力健康中国-宝宝自护力指南》，全方位解答父母关于的防疫抗疫的高频问题，为宝宝的身心健康保驾护航。后续也将推送系列科普短视频为宝宝健康成长助力。