阿里健康发布2022财年业绩公告  

5月25日，阿里健康发布2022财年全年业绩公告。截至2022年3月31日止12个月，阿里健康总收入为205.8亿元人民币，同比增长32.6%，毛利41.1亿元。报告期内，阿里健康进一步深耕互联网+医疗健康服务领域，在问诊、复诊、中医、慢病管理、疫苗、体检、挂号等领域实现多点突破。在持续多年的坚定投入后，阿里健康医疗健康服务业务迎来多领域收获期。

截至2022年3月31日，支付宝医疗健康频道年活跃用户数超过6.9亿，较上财年增加1.7亿。与阿里健康签约提供在线健康咨询服务的执业医师、执业药师和营养师合计近16万人，较半年前增加2万余人；日均在线问诊服务量已达30万次，较半年前增加5万次。

依托优质、丰富的医生资源，阿里健康以阿里健康互联网医院为载体，凭借自身技术、渠道及运营优势，开展在线问诊、复诊开方、优惠好药、慢病管理、用药随访、用户患教等服务内容，为患者提供普惠、可及的慢病综合医疗服务。截至报告期末，阿里健康服务的慢病用户人数已达到650万，同比增长119%。

中医是慢病管理的重要手段之一。财年内，阿里健康完成与小鹿中医的深度融合，形成中西医协同、线上线下一体的医疗健康服务能力。本次业绩公告也首次披露了小鹿中医的服务数据：截至报告期末，小鹿中医已拥有注册中医师7.6万，累计服务近1000万患者。

此外，阿里健康还披露了多项数据，体现了多层次、多样化、专业普惠的医疗健康服务能力。围绕医鹿、天猫、支付宝、高德、钉钉等多个端口的用户，阿里健康已为近300万用户提供消费级和专业/医疗级的检测服务；同时，阿里健康联合体检行业专家，为中青年、中老年和女性等七大客群提供标准化体检服务，覆盖超过140个城市，近700家医院。

就医服务方面，阿里健康的挂号号源已经覆盖近6000家医院，其中三甲医院覆盖率超过80%；同时，建立预约挂号医生库，已接入超过100万名医生的专业数据，挂号成功率持续稳步提升。阿里健康旗下医鹿APP，月活跃用户数已超过320万。

值得关注的是，在业务多点突破、快速发展之下，报告期内，阿里健康医疗健康及数字化服务业务收入同比增长98.9%。阿里健康董事长兼CEO朱顺炎表示：“阿里健康依托领先的数字技术能力和数字运营能力，以‘云基建’为基础，‘云药房’为核心、‘云医院’为引擎，致力于为亿万家庭提供普惠便捷、高效安全的医疗健康服务。”