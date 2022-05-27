热热热！北京将迎今年首个高温日 公众需做好防暑补水

今天(5月27日)，北京气温继续攀升，或将迎来今年首个高温日！预计北京今天白天的最高气温可达35℃，同时北风依然在线，阵风6级左右，公众户外活动请一定注意做好防暑和补水工作。

昨天，北京又是天气晴朗的一天，蓝天白云在线，气温也依然“热”情四射，一直到傍晚18时30分，南郊观象台的实时气温仍有33℃左右，一整天体感上都比较炎热。北京市气象台于昨天下午16时发布了高温蓝色预警信号，目前仍在持续生效中。

今明两天，北京气温继续攀升，并且很有可能在今天迎来今年的首个高温日。根据北京市气象台预报，今天白天，北京晴间多云，北风2级转南风3~4级(阵风6级左右)，最高气温35℃；夜间晴间多云，南风3~4级(阵风6级)转北风1~2级，最低气温21℃。

明天，北京晴转多云，北转南风 1~2 级转 3~4 级；预计平原地区最高气温36℃，山区最高气温在32～35℃左右。

气象部门提醒，北京近两天晴晒“控场”，“热”力升级，甚至可能出现高温天气，公众和户外工作人员一定要关注相关预警消息，提前做好防暑降温和补水等工作。