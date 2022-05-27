上海部分中学生下月返校复学（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月26日电 （记者刘士安、曹玲娟）上海全市高三、高二年级学生从6月6日，初三年级学生从6月13日起返校复学。这是在26日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市教委副主任杨振峰宣布的。

据介绍，中小学其他各年级学生继续居家在线学习至学期结束，学校可在学期结束前安排一次学生返校活动，包括为小学五年级学生举行毕业典礼等；幼儿园、托儿所、托育机构等不再安排返园。居家照护确有困难家庭的学生，可自6月6日起申请到校到园，由学校和园所提供相关服务。

为保障返校复学后的学生安全，上海正从6个方面开展工作：一是按照规范完成校园消杀，确保校园的安全干净。二是配备专门的核酸采样和检测力量。在每个复学学校建立核酸采样点，做到每天放学前完成采样、次日上学前获知检测结果。三是实施校园网格化管理。不同年级、班级的师生分属不同的网格，网格之间分区错时活动，避免交叉接触。四是做好返校师生健康管理。五是加强校园防疫资源和物资储备。各区将根据复学人数，按比例储备一批条件较好的宾馆作为专用的密接隔离房源。六是落实学生关爱措施。对家长奋战在抗疫一线的学生、有感染新冠或密接隔离经历的学生以及学习条件相对困难的学生，学校将组建专门教师团队，建立定期联系机制，做好个性化学习辅导工作。同时，设置高考中考专用考试方舱和应急考场，分别为感染新冠的考生和密接考生提供服务保障，确保“应考尽考”。

针对义务教育入学和幼儿园报名，上海推出了新生入学10项便民措施，包括放宽缴纳社保家庭儿童入学条件，放宽灵活就业家庭儿童入学条件，推行登记、验证等“不见面”服务，放宽入园手续办理时间等。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，5月25日，上海新增48例新冠肺炎本土确诊病例和290例本土无症状感染者，全部在闭环隔离管控中发现或转归。根据“抗原+核酸”组合筛查结果，25日，上海共划分封控区1497个，涉及人口数约35万人；管控区7650个，涉及人口数约131万人；防范区61994个，涉及人口数约2156万人。

目前，金山区、奉贤区已先后宣布所有封控区、管控区都已解除，全部区域为防范区。

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 02 版）