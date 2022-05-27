北京聚焦重点地区攻坚（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月26日电 （记者朱竞若、王昊男）当前，北京市社会面仍有多点散发病例，疫情形势依然严峻复杂。北京保持每日清零的状态，始终坚持严防死守，以更快速度同步推进各环节工作，坚决阻断传播风险。北京市委主要负责同志表示，全市上下要坚定必胜信心、同心抗疫、一鼓作气，尽快实现社会面清零。

26日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，26日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者16例。在社会面筛查的9例中，海淀区发现6例，居住地均为清河街道四拨子村，其中包括1名垃圾分拣员。海淀区快速完成落位管控、流调、判密、转运等相关工作。对清河街道行政区划范围内实行重点区域提级管控，四拨子村实施封控区管理。

对涉东方广场等疫情，北京进一步提级提速，聚焦东方广场、新民菜市场等重点部位，进一步排查风险点位和人员。依据最新流调排查和核酸检测结果，东城区进一步研判划定封控区、管控区。目前，共划定东方广场、新民菜市场及日易晶盛菜市场、东四十条34号院等14处封控区，后永康胡同8号院周边区域、磁器库南巷甲13号、东四十条28号楼周边区域等10处管控区。据了解，作为首都功能核心区，东城区、西城区正在加强联动，以涉疫风险应急处置为指挥棒，进行无缝衔接，一体推进疫情处置。

根据研判和相关防疫要求，首都各高校目前继续实施校园封闭管理。北京市委教育工委副书记李奕表示，根据本学期的特点和学习节奏，各高校可灵活安排下一阶段期末工作，在做好期末各项安排的前提下，同学们可以安全、有序返乡返家。中小学当前阶段仍坚持居家学习；中高考将按照教育部总体部署要求，本着“如期举行、应考尽考、安全考试”原则，具体方案近期将公布。

据介绍，截至5月26日，北京全市共有高风险地区9个，中风险地区15个。各重点地区的核酸筛查正在高质量有序开展。北京市政府新闻发言人徐和建介绍，对病例活动轨迹范围内的风险人员，北京将降低混检比例，或采取单人单检的方式，把潜在风险捞干净。

《 人民日报 》（ 2022年05月27日 02 版）