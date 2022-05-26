高效统筹疫情防控和经济社会发展 不断推动高质量发展迈出新步伐

新华社福州5月25日电 5月23日至24日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在福建宁德、福州、漳州调研。韩正强调，要深入贯彻习近平总书记有关重要指示精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力抓好稳就业稳物价等工作，采取精准务实举措帮助企业解决实际困难，保持产业链供应链稳定，稳住宏观经济大盘，不断推动高质量发展迈出新步伐。

韩正前往宁德时代新能源科技有限公司、上汽乘用车福建分公司、青拓集团、星网锐捷通讯股份有限公司、高意科技有限公司，考察企业复工复产、研发创新、智能化生产等情况。韩正指出，福建认真贯彻习近平总书记亲临考察指导时提出的“四个更大”重要要求，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展保持良好势头，值得充分肯定。下一步，要深入实施创新驱动发展战略，强化企业创新主体地位，支持企业突破关键核心技术。要大力支持民营企业创新发展、高质量发展，更好发挥民营企业在科技创新中的积极作用。要坚定不移扩大开放，落实好外资企业国民待遇，打造市场化法治化国际化营商环境，确保各类所有制市场主体平等发展、公平竞争。

韩正来到漳州古雷开发区，听取古雷石化产业园区规划建设情况汇报；前往古雷石化有限公司、福海创石油化工有限公司，考察石化产业投资建设、安全生产等情况。韩正强调，要做好重大项目谋划论证，有序推动项目落地，扩大有效投资、推动产业升级。提升项目规范管理水平，牢牢守住安全生产底线。要着力打通产业链供应链堵点，促进要素自由流动。落实好留抵退税等助企纾困政策，帮助企业应对原材料价格上涨等困难。

韩正沿着宁德环东湖景观北岸公园慢道，冒雨察看城市水系整治情况；乘船前往福安“蓝海渔歌”海上综合整治展示平台，了解近海生态环境保护和海洋经济发展情况。来到福山郊野公园，在观景平台俯瞰福州新貌，了解市民慢行道规划建设情况；走入三坊七巷历史文化街区，考察传统街区保护修复情况。韩正指出，要从地方实际出发，科学实施截污、清淤、引水，推动水环境质量持续改善。要保护海洋生态环境，合理开发利用海洋资源，做好渔民生计保障，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。要保护好城市的历史遗迹、文化古迹和人文底蕴，守护好城市的“根”与“魂”。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 01 版）