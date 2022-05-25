上海持续巩固疫情防控成果（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月24日电 （记者刘士安、曹玲娟）在24日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市疾控中心副主任吴寰宇表示，上海始终坚持“动态清零”总方针，推动向常态化疫情防控转换，坚持“以快制快、高效处置”“属地责任、市区联动”工作原则应对社会面疫情，持续巩固疫情防控成果。

针对今后社会面如再出现新增阳性感染者将如何处置的问题，吴寰宇说，上海全市疫情防控体系保持激活状态。检测机构检出核酸阳性样本后，相关部门将立即落实人员查找，“随申码”赋红码，电话联系告知做好个人防护，并落实复采复检。如复核结果为阳性，医疗机构将按规范开展排查诊断并将相关人员转送定点医院或方舱医院治疗。同时开展流行病学调查、密切接触者排查等工作。根据疫情形势开展分析评估，划定疫情中高风险地区和相应管控区域，对相关人员和场所第一时间落实隔离管控、终末消毒等措施。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，5月23日，上海新增58例本土确诊病例中，19例在闭环隔离管控中发现，39例为无症状感染者转归确诊病例；新增422例本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

据了解，这是上海此轮疫情发生后，自3月19日以来单日新增本土确诊病例和无症状感染者首次降至500例以下。

根据“抗原+核酸”组合筛查结果，5月23日，上海市共划分封控区1774个，涉及人口数约42万人；管控区8772个，涉及人口数约147万人；防范区61040个，涉及人口数约2135万人。

上海要求公共场所和居民小区均应当部署“场所码”或“数字哨兵”一体机核验人员健康信息，无法扫码、亮码的市民可出示本人身份证和纸质离线“随申码”，健康状态无异常的准予通行。没有部署“场所码”或“数字哨兵”的企业、单位、居民小区等，不得复工复产复市复学，不得创建“无疫小区”。对拒不执行“扫码通行”疫情防控管理要求的场所或人员，造成疫情传播等后果的，将依法追究法律责任。

5月24日，上海市人大常委会召开会议表决通过关于进一步促进和保障城市运行“一网统管”建设的决定，其中明确，上海运用治理数字化功能，在疫情防控期间实行个人疫情防控信息核验措施。信息核验中采集、处理个人疫情防控信息应当遵守个人信息保护相关法律、法规的规定，采集的个人信息仅用于疫情防控需求，任何单位和个人不得泄露。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 04 版）