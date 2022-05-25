进一步激发县乡消费潜力（市场漫步）

切实完善基础设施、增加市场的有效供给，进一步激发县乡消费潜力，为构建新发展格局提供更加有力的支撑

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（以下简称《意见》），要求“完善消费基础设施。围绕产业转型升级和居民消费升级需求，改善县城消费环境”，提出了“改造提升百货商场、大型卖场、特色商业街，发展新型消费集聚区”等一系列具体要求，为进一步繁荣农村市场、深挖消费潜力、扩大县乡消费指明了方向。

县乡消费是一片蓝海，是有巨大潜力的消费领域。这些年，我国乡村消费品零售额、农村居民人均消费支出、农村网络零售额均保持快速增长，汽车、家电、数码产品、美妆产品等升级类产品和服务型消费较快增长。1—4月份，我国乡村消费品零售额18213亿元，增长0.4%，稳步恢复的态势没有改变。

从未来发展看，县乡市场的需求潜力仍然很大。我国有2800多个县级行政区、3.8万多个乡级行政区，县乡人口数量众多。一方面，随着流通基础设施的不断完善，县乡消费者可以更加便利地购买到和大城市里品质相同的商品，从而提高人们的购买意愿，给消费市场注入新动力；另一方面，随着消费观念的更新，消费需求升级提速，家电、家居、汽车等大件商品置换需求不断释放，有望成为县乡消费新的增长点。

与不断增长和升级的需求相比，县乡市场有效供给仍存在短板。一些乡村商业设施尚不发达、商品种类不够丰富、服务方式相对滞后，导致县乡市场有效供给不足，制约消费水平提升。还有一些农村地区地域广阔，农民生活相对分散，物流配送“最后一公里”问题还比较突出。因此，亟须加快创新、完善服务方式，激发消费活力，进一步推动县乡市场扩容升级。

一方面，要进一步完善基础设施。在一些县城，商场、步行街等业态服务水平和人们不断升级的消费需求存在不小差距，导致人气不高，客流较少；在一些农村地区，地区道路、物流、信息服务等基础设施建设仍然相对薄弱。《意见》提出“完善消费服务中心、公共交通站点、智能引导系统、安全保障设施，配置电子商务硬件设施及软件系统，建设展示交易公用空间。”这些举措将有力推动县乡消费基础设施提升，增加县乡市场有效供给。

另一方面，要加快改善消费环境。良好的消费环境是放心消费的保障。在一些县乡市场，假冒伪劣、虚假宣传、价格欺诈等现象仍时有发生，不仅侵犯了消费者的合法权益，也影响了消费者的消费意愿。《意见》要求“围绕产业转型升级和居民消费升级需求，改善县城消费环境。”消费环境更好，县乡消费者才能更加放心地“买买买”。

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费增长受到一定抑制，但也要看到，我国居民消费规模扩大、消费结构升级态势不会改变。切实完善基础设施、增加市场的有效供给，就能进一步激发县乡消费潜力，为构建新发展格局提供更加有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2022年05月25日 19 版）