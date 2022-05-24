多地发放消费券助商惠民（锐财经）

四川成都发放“5·20”促消费活动消费券，山西太原投入4.2亿元发放消费券，贵州将于5月30日启动发放1.4亿元零售文体和餐饮消费券……近期，全国多地发放消费券，覆盖汽车、家电、餐饮等重点领域。

疫情影响下，消费券成为激发消费潜力的重要手段之一，被多地纳入促进消费回暖的政策工具箱。专家指出，发放消费券配合一系列扶持政策，将有效提振消费。

激发消费潜力

今年以来，疫情等多重不确定性因素冲击消费需求。国家统计局数据显示，前4个月，社会消费品零售总额同比下降0.2%。4月份，社会消费品零售总额同比下降11.1%。

面对压力，多地选择通过发放自带杠杆效应的消费券，拉动消费、提振信心。

四川省成都市发放“5·20”促消费活动消费券，财政资金规模1.2亿元，发动金融单位和商户叠加优惠活动，共计2.4亿元。这是今年以来成都首次面向全市大规模发放消费券，涵盖成都市重点零售、餐饮企业以及个体工商户。据悉，成都第一波66万张“5·20”消费券不到5分钟被一抢而空。截至5月21日24点，本次消费券活动核券总量超16万张，不过1天半的时间，核销率已达25%。

“五一”期间，海南省开展“助商惠民，乐享海南”消费券发放活动，吸引1万多家商户参与，带动海南10家重点零售企业5天内实现了1亿多元销售额，同比增长3.86%。

广东省广州市5月启动“羊城欢乐购——广购羊城悦来粤好”促消费活动，发放消费券，加快消费回补，促进消费扩容提质。广百百货有关负责人介绍，第一轮广州消费券发放首日（5月8日）正值母亲节，促进当天销售超2500万元。第二轮消费券5月13日发放后，推动5月14至15日周末实现销售超1600万元。

国泰君安近期发布相关研报显示，政府发放消费券，一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心；另一方面通过对商家的间接补贴，增加商家短期收入、缓解疫情期间经营压力。

覆盖多个重点领域

值得注意的是，本轮消费券“大礼包”重点关注汽车、家电、餐饮等行业。

4月，国内汽车产销出现下滑。为提振汽车消费，多地发放汽车消费补贴。山东省青岛市“促消费”活动期间，购买汽车时按照不同车型不同价位，可以享受3000-10000元的一次性补贴。浙江省宁波市推出的汽车消费券分为满10万元减3000元、满15万元减5000元两种，适用线下购置新车消费场景。吉林省长春市自5月21日起面向在该市购车的个人消费者发放5000万元汽车消费补贴，持续到9月21日结束。

此外，餐饮、家电也是重点。山东省潍坊市5月22日启动“惠享潍坊”消费季，发放政府消费券超7000万元，聚焦餐饮、汽车、家电、家居、文旅等重点消费领域。深圳市商务局自5月1日起推出“消费电子和家电购置补贴”活动，消费者购买相关电器数码产品，每人累计最高补贴2000元。贵州将于5月30日启动发放1.4亿元零售文体和餐饮消费券。

“在汽车、家电、餐饮等行业发放消费券，能够更有效撬动消费。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对本报记者表示，一方面，汽车、家电、餐饮等行业消费市场占比较高，达到1/4左右。另一方面，中国在汽车、家电、餐饮等行业消费基础较好，消费者购买汽车、家电等大宗消费和参与餐饮等高频消费的热情较高。近年来，汽车、家电、餐饮等领域陆续出台了相关扶持政策，例如汽车下乡、家电下乡、以旧换新等，配合消费券的发放，将有效提振消费。

数字化消费券更好用

“五一”期间，东莞举办“乐购东莞”活动，发放专题消费券约3400万元。市民通过微信小程序领券后，在零售、餐饮、住宿等适用门店消费一定金额，结账时使用微信支付，即可自动使用消费券。

微信支付有关负责人指出，微信支付可以带来更好的发券、领券体验。发券方面，依托微信广泛的用户基础，通过微信支付发放消费券，可以覆盖几乎全年龄段用户。领券方面，通过微信支付发放的消费券，用户只要使用微信付款，即可选择消费券的满减、抵扣等功能，甚至用消费券直接支付，更加方便快捷。目前，江苏、广东、云南、湖北等省份以及深圳、广州、徐州、珠海、江门等多个城市都选择通过微信支付等数字化渠道发放消费券。

随着移动支付广泛普及，各地借助互联网平台发放数字消费券，降低了使用门槛，进一步激发消费潜力。“数字消费券普及率较高，能比实体消费券更好地达到发放效果。不仅可以更有针对性地发放，还能更好监测消费券的使用情况。此外，在疫情防控方面也实现了无接触发放与领取。”洪勇分析。

“消费恢复是长期的过程。未来，发放消费券或将成为常态化手段。”洪勇表示，消费券不仅是疫情期间提振消费的工具，未来也可以成为节假日促消费的长期手段。