提速处置聚集性疫情（国务院联防联控机制发布会）

●常态化核酸检测要根据当地疫情防控需求决定，不能一刀切

●建设方舱医院不是疫情严重的信号，而是有备无患

●口岸加强入境卫生检疫，持续做好“多病共防”

本报北京5月23日电 （记者杨彦帆）“我国现有本土确诊病例和无症状感染者连续27天下降，但又有新的本土聚集性疫情发生，疫情防控形势依然严峻复杂。”在国务院联防联控机制23日举行的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要以口岸地区防控为重点加强外防输入，人、物、环境同防，坚决守住防线。要提速处置聚集性疫情，及时查找、消除疫情风险点，应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治。

国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，近期全国疫情整体呈现稳定下降态势。近一周以来，全国每天新增本土感染者已经降至1200例以下，波及范围进一步缩小。当前，上海新增报告感染人数持续下降，已连续8天每天新增低于1000例，但是防反弹压力仍然较大，个别点位和社区风险仍有波动，疫情防控成果仍需进一步巩固。北京聚集性疫情和零星散发病例交织，局部地区和重点人群仍有感染传播风险。四川广安市邻水县疫情处于波动下降期，疫情传播风险较前期有所降低。天津、吉林近期有聚集性疫情发生，需加快检测和风险点位排查。辽宁、安徽、江西、河南等地疫情已得到有效遏制，疫情形势趋于平稳。

目前，国内多个城市和地区探索实施常态化核酸检测。“总的来说，这些实际工作和探索运行是稳定的，取得了较好成效。”国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红说，常态化核酸检测要根据当地疫情防控的需求来决定，不能一刀切。并不是要求所有城市都建立15分钟核酸采样圈，也并非要求所有人群都要48小时检测一次。

针对近期国家卫健委提出提前规划、准备定点医院和方舱医院，郭燕红表示，建设方舱医院不是疫情严重的信号，而是根据奥密克戎变异株的特点，做到以快制快、有备无患。在常态化疫情防控形势下，准备一定数量的方舱医院，可以最短时间内迅速扩充救治床位，减少对于正常医疗资源的占用。

海关总署卫生检疫司副司长李政良表示，将强化新冠病毒变异株监测检测工作，持续做好“多病共防”。近期，不明原因儿童急性重症肝炎、黄热病、霍乱等疫情在多国暴发，海关及时组织专家开展风险评估，部署在口岸加强入境卫生检疫工作。

民航局飞行标准司副司长孔繁伟介绍，民航各单位进一步科学合理划定闭环管理范围，加严闭环管理措施，做到国际国内航空器、机组、旅客、保障人员、设施设备、通道场所“六个完全分开”，确保物理隔离、完全封闭、独立运行，把住外防输入关口。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，目前组团出国旅游活动仍然暂停，也不鼓励个人出国旅游观光、访朋探友。对于处理境外突发紧急情况等必要事由以及其他处理紧急个人事务的，移民管理机构将及时审批出入境证件，对情况特别紧急的，还将提供“绿色通道”的便利。经查证，网上有关“停办护照，剪角外国居留证件，包括绿卡”的传言均是虚假消息。

《 人民日报 》（ 2022年05月24日 03 版）