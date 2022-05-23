北京快速管控风险点（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月22日电 （记者朱竞若、王昊男）首都疫情防控形势严峻复杂，21日15时至22日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者94例，其中社会面筛查17例。连日来，北京市委市政府主要领导连续调度疫情处置，深入海淀区、丰台区等地，看望慰问一线防疫工作人员，实地指导现场检查。北京市委主要负责同志强调，要全面严防死守，坚持对社会面病例零容忍，以最快速度管控风险点、阻断传播链，坚决打赢疫情防控阻击战。北京正争分夺秒、集中力量、深挖细排与岳各庄批发市场、东方广场、优盛大厦等疫情相关风险。

21日15时至22日15时，海淀区新增本土新冠肺炎确诊病例24例，其中管控人员13例，社会面筛查11例。自21日12时实行全域提级管控以来，海淀区落实措施从严从紧，流调转运抢速度、抢进度，从每个新发社会面病例和重点病例倒查问题，举一反三堵塞漏洞。减少人员流动，区域内单位全面实行居家办公，高校严格封闭管理，社会面正在进一步静下来。对接重点保供企业连夜调集货源，8.5万份“爱心蔬菜包”已陆续发放到部分封控管控区居民手中。海淀区委宣传部长肖丹介绍，目前，该区已调动下沉党员干部、社区工作者、志愿者等服务力量5.9万余人，充实到疫情防控一线。

在22日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，丰台区副区长孔钢城介绍，目前，岳各庄批发市场正在扎实有序推进环境深度消杀。此外，为确保新发地市场供应稳定，该区安排专人专岗督促落实防控措施，抽调干部进驻市场蹲点值守，对企业经营运营情况、存货和断货情况，以及每日车辆通行及进场车辆情况进行监测。目前，市场蔬果肉蛋等农产品上市量保持在较高水平。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。针对疫情对部分中小微企业带来的冲击，北京各项纾困政策正发挥作用。北京经开区目前已审核通过并达成减免意向商户73户，减免租金5682.39万元，全年预计减免总户数796户。中关村科技担保公司等科技金融机构推出一秒放贷、远程视频签约、批量融资担保等普惠金融服务，一周内为211家小微企业贷款942.75万元。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 02 版）