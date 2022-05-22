上海防范区增至2100万人，昨新增570例无症状均在隔离管控中发现

在5月22日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，5月21日，上海新增52例新冠肺炎本土确诊病例和570例本土无症状感染者。52例本土确诊病例中，23例在闭环隔离管控中发现，29例为无症状感染者转归确诊病例。570例本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

截至5月21日24时，在定点医疗机构接受治疗的重型患者140例、危重型39例。

5月21日，新增本土死亡病例3例，平均年龄81.3岁。3位患者合并有多种严重的急慢性基础疾病，包括脑外伤、陈旧性脑梗死、血管性痴呆、高血压、糖尿病、坠积性肺炎、股骨颈骨折等。患者入院后，2例因原发疾病加重，1例因心源性猝死，经抢救无效死亡。这3例死亡病例均未接种过新冠疫苗。

截至5月22日9时，这次疫情上海已累计排查到在沪密切接触者936397人，均已落实管控。

5月21日，上海本土确诊病例出院343例，无症状感染者解除集中隔离医学观察4549例，他们将返回居住地接受健康监测，请社区妥善做好接返工作。

近阶段，上海持续开展了基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查。根据筛查结果，5月21日全市共划分封控区2051个，涉及人口数约51万人；管控区9742个，涉及人口数约177万人；防范区59650个，涉及人口数约2100万人。