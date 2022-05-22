“如果可以，我想带着它去高考……”

“亲爱的朱医生、护士姐姐：

我今天要出院啦！感谢你们这几天来悉心照顾，真的麻烦你们了！

这几天每一天都收到惊喜，它们像天上的繁星，点缀了黑暗的天空；是希望的光，指引前进的方向。

进院第二天一早，你们就搬来了桌子；第三天一早，就把所有多的饼干全给了我。想要打印试卷，便及时地印好，甚至装订好放进袋子里。有一次，卷子上写了‘高考加油’，这可能是我收到最好的鼓励和祝福了！我想如果可以，一直带着它踏进高考考场，这份心意一定有无穷的力量吧！”

这是一封来自高三女孩方方（化名）的感谢信。5月8日，正在紧张备考的她因感染新冠入住复旦大学附属中山医院临时执业点（上海市老年医学中心）F9病区。

“她是和父亲一起入院的，住院当天我们就发现了她的与众不同。”F9病区组长朱瑞骅医生说，“她带了很多书本等复习资料，虽然感染了新冠，但一直没有放松学习。”得知方方是高三的备考生后，朱医生马上与护理部商量，希望能在条件有限的病房内争取为小姑娘提供更多支持和帮助。

第二天，医护人员为方方搬来了课桌、台灯、文具等用品。方方每天要做不少试题，护士们利用休息时间为她打印练习试卷，还在考卷上贴上“高考加油”的爱心贴纸，为她打气鼓劲。在生活上，医护们想方设法帮助方方尽快适应病房环境，在病号餐之外为她订了馄饨等营养餐改善口味，巡房时看到方方在专心学习，便将自己攒下的小零食悄悄地放在她床边……

“我们虽然只是照顾她短短几天，但希望尽最大的努力，让她在接受专业治疗的同时，能够有尽量安静的环境和充足的营养，把疫情对她备考的影响降至最低。”经过数天精心照料，方方达到了出院标准，朱医生和医疗队员们都发自内心地为她高兴。出院当天，方方将感谢信交到护士长吴程程手中。

F9病区的医护团队，始终坚守中山医院“一切为了病人”的宗旨，为生活不能自理的病人耐心喂水喂饭，拍下视频发给家属；为情绪焦虑的患者送去巧克力，附上暖心鼓励的贴纸……一粥一饭的照护，温暖如春的话语，无不体现着与病人相守与共的责任和担当。疫情终会结束，病毒总会消散，而医务人员对患者的关爱和照护永不止步。

（图片由中山医院提供）