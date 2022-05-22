人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>健康·生活

上海临港方舱医院休舱，46个日夜救治患者47224名

2022年05月22日00:06 | 来源：人民日报客户端上海频道
小字号

　　“江苏省援沪方舱医疗队已完成临港方舱支援任务”“浙江省援沪方舱医疗队已完成临港方舱支援任务”……“华山医院医疗队已完成临港方舱收治任务，请指示！”

　　5月21日上午，位于东海之滨的市级大型方舱医院——上海临港方舱医院举行休舱仪式。6名医疗队领队报告完毕后，临港方舱医院院长、复旦大学附属华山医院副院长马昕宣布上海临港方舱医院正式休舱，与6名医疗队队长、2名临港集团前线指挥长共同为舱区大门贴上“休舱”封条。

　　临港方舱医院由临港集团举全集团之力，联合中建八局、华建集团和上海建工等合作伙伴，历经8天8夜，将15万平方米的仓储物业改造而成。自4月5日启动运行以来，由华山医院医疗队和江苏、浙江、河南、山西、贵州等援沪医疗队协作共管。

　　据临港方舱医院副院长、华山医院医疗队队长陈澍介绍，截至5月20日，临港方舱/亚定点医院共运行46个日夜，累计救治患者47224名，亚定点医院救治5336名，单日收治患者最多达5684人，完成舱内患者新冠核酸检测180126人次，出院患者平均住院日5.79天。

　　陈澍除了对每个医疗工作组的数据进行细致总结，还特别感谢运维保障团队的工作：累计为患者配送餐食113.4万份；清运医废垃圾共670万吨，单日清运峰值60吨；为医护及工作人员提供695间公租房、4000多间酒店客房；提供1.8万余车次、20万余人次交通接驳。“这些成绩的背后是所有团队的携手同心、日夜奋战。大家在临港这块土地上创造了‘临港奇迹’。”陈澍说。

　　江苏省援沪医疗队副总领队、方舱队队长，南京医科大学附属逸夫医院党委书记鲁翔介绍，江苏医疗队派出2055名医务人员，累计收治26245名患者。

　　浙江省援沪方舱医院医疗队临时党委书记、省卫生健康委医政医管与药物政策处副处长陆海军表示，浙江省援沪方舱医院医疗队派出1596名医务人员，在方舱累计收治18792名患者。

　　临港集团副总裁、临港方舱前线指挥部总指挥长刘伟表示，临港方舱的高品质服务和高质量运行，离不开医疗队和各单位的日夜付出，“我们永远感谢白衣执甲、逆行出征的援沪医疗队”。

　　在临港方舱医院运行期间，4562名各地医护人员、1746名运维保障人员全力保障方舱有序运行，诸多实践经验成功转化为市级标准规范，为超大型方舱医院的运行提供了有益借鉴。

　　（图片由华山医院提供）

(责编：袁勃、岳弘彬)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部