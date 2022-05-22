“江苏省援沪方舱医疗队已完成临港方舱支援任务”“浙江省援沪方舱医疗队已完成临港方舱支援任务”……“华山医院医疗队已完成临港方舱收治任务，请指示！”

5月21日上午，位于东海之滨的市级大型方舱医院——上海临港方舱医院举行休舱仪式。6名医疗队领队报告完毕后，临港方舱医院院长、复旦大学附属华山医院副院长马昕宣布上海临港方舱医院正式休舱，与6名医疗队队长、2名临港集团前线指挥长共同为舱区大门贴上“休舱”封条。

临港方舱医院由临港集团举全集团之力，联合中建八局、华建集团和上海建工等合作伙伴，历经8天8夜，将15万平方米的仓储物业改造而成。自4月5日启动运行以来，由华山医院医疗队和江苏、浙江、河南、山西、贵州等援沪医疗队协作共管。

据临港方舱医院副院长、华山医院医疗队队长陈澍介绍，截至5月20日，临港方舱/亚定点医院共运行46个日夜，累计救治患者47224名，亚定点医院救治5336名，单日收治患者最多达5684人，完成舱内患者新冠核酸检测180126人次，出院患者平均住院日5.79天。

陈澍除了对每个医疗工作组的数据进行细致总结，还特别感谢运维保障团队的工作：累计为患者配送餐食113.4万份；清运医废垃圾共670万吨，单日清运峰值60吨；为医护及工作人员提供695间公租房、4000多间酒店客房；提供1.8万余车次、20万余人次交通接驳。“这些成绩的背后是所有团队的携手同心、日夜奋战。大家在临港这块土地上创造了‘临港奇迹’。”陈澍说。

江苏省援沪医疗队副总领队、方舱队队长，南京医科大学附属逸夫医院党委书记鲁翔介绍，江苏医疗队派出2055名医务人员，累计收治26245名患者。

浙江省援沪方舱医院医疗队临时党委书记、省卫生健康委医政医管与药物政策处副处长陆海军表示，浙江省援沪方舱医院医疗队派出1596名医务人员，在方舱累计收治18792名患者。

临港集团副总裁、临港方舱前线指挥部总指挥长刘伟表示，临港方舱的高品质服务和高质量运行，离不开医疗队和各单位的日夜付出，“我们永远感谢白衣执甲、逆行出征的援沪医疗队”。

在临港方舱医院运行期间，4562名各地医护人员、1746名运维保障人员全力保障方舱有序运行，诸多实践经验成功转化为市级标准规范，为超大型方舱医院的运行提供了有益借鉴。

（图片由华山医院提供）

(责编：袁勃、岳弘彬)