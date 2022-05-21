立夏之后天气渐渐变得炎热，高温天气易使人“心燥”“心火过盛”。天津中医药大学第一附属医院名老中医继承人、治未病健康管理中心主任孙庆说，“暑易伤心”，可通过吃“苦”来防治。他建议市民热天适当吃些苦瓜、苦菜、陈皮等食物，喝茶水、咖啡、可可等苦味饮料，不仅能清心除烦、醒脑提神，且可增进食欲、健脾利胃。他向市民推荐两款适合初夏常吃的药膳，一是荷豆陈皮麻鸭汤，该汤具有清热消暑，生津止渴，健脾利湿，行气和胃的功效；二是蘑菇仙贝汤。蘑菇有宣肺解表、益气安神之功，加上消痰化浊、滋阴补肾的扇贝，不仅口感更为鲜甜，还会帮助消除夏季常见的心烦、胸闷等问题，起到开胃消食、滋阴补肾、和胃调中的食养作用。

荷豆陈皮麻鸭汤

主要食材：鸭100克，藕30克，火腿20克；

食药物质：荷叶(鲜)5克，白扁豆5克，陈皮5克。

制作方法：麻鸭切块后用开水烫煮后捞起备用；鲜藕去外皮，切成滚刀块；火腿出水备用；鲜荷叶洗净，切成方形，用开水烫过迅速入冰水浸泡；白扁豆洗净，开水浸泡至软；陈皮浸软切丝。在沙罐内加清水烧开，加入鸭块、藕、火腿、荷叶、白扁豆、陈皮、姜片等食材，烧开后加入酱油、白胡椒粉、白酒、盐等调料，去浮沫，改小火，盖好盖子，炖 60 分钟至鸭肉脱骨后出锅。

蘑菇仙贝汤

主要食材：蘑菇25克、小白菜50克、碎干贝10克、高汤2碗、盐少许。

制作方法：蘑菇洗净、切片；小白菜洗净切成小段，备用；将碎干贝泡水约3小时，捞起沥干水分。将高汤倒入锅中，加入蘑菇、小白菜及碎干贝，开火煮滚，接着加入少许盐调味即可。（来源：天津日报）