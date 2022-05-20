上海复工复产怎么样怎么干 发布会这样回应

5月17日上海宣布全市16个区均实现社会面清零。针对当前上海复工复产有何成效，下一步如何继续恢复，怎样支持中小企业共渡难关，19日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会对社会关切给出了回应。

复工复产取得阶段性成效，下一步分两阶段恢复运营

记者从发布会上获悉，4月中旬以来，上海分批次、有计划地推动重点企业复工复产，取得了阶段性成效：

发电供电、信息通信、供水供气、成品油供应等与生产生活直接相关的环节连续稳定运行。以电力为例，5月1日至15日，全市规上工业企业用电量恢复至去年同期水平的80.5%。产能约占全国四成的芯片制造、占全国三成的关键汽车零部件产业，以及生物医药、化工材料等，以点带链、以链带面，支持带动了一系列产业链的稳定与复苏。

此外，复工复产还打通、带动了供应链物流链恢复运转。近日，上海港集装箱单日吞吐量已达11.9万标准箱；浦东机场货物日吞吐量超7000吨；经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆单日已达7.8万辆。5月上半月上海口岸的进出口监测货值为1886亿元，环比增长17%。

“复工复产的企业范围虽然在不断扩大，但论绝对数仍然还只是小部分。主要原因是前期在疫情胶着的状态下，企业是否能达到高标准的防疫要求非常关键。”上海市副市长张为说，企业一般具有人员密度高等特点，如果不能实现有效防疫，疫情极易流入、扩散甚至外溢蔓延，来之不易的复工复产以及防疫局面就会被打破。因此，前期的复工复产对广大的中小微企业可能感受度还不高、获得感还不强。

边防控、边复工，在不确定性中争取确定性

分批有序推动复工复产后，如何严防疫情反弹，最大程度保持企业连续生产、提升产业链供应链稳定，成为市场关心的问题。

据悉，率先复工复产的制造业企业、连续生产型企业，经过一个多月的实践积累了一些做法，比如建立灵敏的疫情发现机制，提高企业员工核酸筛查的密度，对敏感岗位做到每日两检“早核酸、晚抗原”；在企业、园区的出入口和相对独立的分区之间设置“场所码”“数字哨兵”，让持有核酸阴性证明进入企业或园区成为行为习惯。

建立内部管理流程再造机制，关注企业内外部结合点的管理，强化与外界接触人员的防护措施，加大消杀频次。建立突发疫情高效处置机制，要求企业设置一定比例的临时隔离观察场所，一旦发现异常情况，可立即对有关人员开展隔离观察，在流调人员进驻厂区之前就尽最大努力防止疫情扩散。

“国际国内疫情的发展仍有高度不确定性，我们将着力加强完善防控措施，进一步健全企业内部疫情早发现、早处置等各项机制，为企业持续稳定生产运营保驾护航。”张为说，最大程度地在不确定性中争取确定性，构建、实现上海产业链、供应链的竞争力与韧性。

中小企业复工复产率偏低，进一步纾困解难

目前，上海中小企业复工复产率偏低，其中部分工业企业已经复工，餐饮、文娱及维修、检测、物流等生产性服务领域受疫情影响大。

据调查，上海“专精特新”中小企业中，通过线下或线上方式维持生产经营的约占65%，其中，封闭生产的约15%，线上线下结合办公的约10%，全线上办公的约40%。维持生产经营的企业中，75%的企业员工线下返岗率不足30%，80%的企业产能利用率不到50%。

上海市经济和信息化委员会主任吴金城表示，针对相关市场主体的经营情况和困难问题，统筹做好疫情防控和经济社会发展，进一步支持中小企业纾困解难、共渡难关。

一方面，落实系列纾困帮扶政策，比如通过降低成本帮助中小企业“减”生产经营压力，通过金融支持帮助中小企业“增”发展韧性活力。另一方面，加大疫情期间助企服务，汇总和梳理各级政府惠企政策300余项，发布2022版惠企政策和涉企公共服务两个清单，主动对接企业融资、防疫物资等需求，帮助企业克服疫情影响等。