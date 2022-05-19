为何要开展多轮核酸检测？如何确保结果准确性？国家卫健委权威解答

近期核酸检测成为公众关注的热点，国家卫生健康委相关负责人就大家关心的一些问题予以解读。

1、疫情发生的地区，为什么要开展多轮核酸检测？

当前，我国疫情防控进入应对奥密克戎病毒变异株流行新阶段。奥密克戎变异株具有传播更快、潜伏期更短、隐匿性更强的特点，我们必须以快制快，及时有效切断病毒传播链，才能用最小的成本实现最大的防控效果。

在发生聚集性疫情时，特别是风险来源不明的情况下，要在规定的时间内完成划定区域人口的核酸检测。在人群筛查结束后，根据感染者检出数量及其分布等情况，研判疫情防控风险，再决定是否需要进行下一轮的核酸检测。只有尽快做到“应检尽检”，对感染者和密接“应转尽转”，及时发现传染源、切断传播途径，尽早控制疫情，才能减少核酸检测轮次；如不能做到“应检尽检”和“应转尽转”，将不得不通过更多轮次核酸检测来找出感染者。

在我们印发的第三版区域核酸检测组织实施指南中，对核酸筛查的策略给出了指导性建议，各地应当结合实际情况进行研判、细化，做好组织实施工作。

2、没有发生疫情的地区，为什么要开展常态化核酸检测？

奥密克戎变异株的特点，导致一些早期的感染者不易被发现。前期多地发生的奥密克戎聚集性疫情被发现时，已经在社区内隐匿传播了一段时间，给防控工作带来了困难。

在疫情防控各项措施中，核酸检测是迅速发现传染源、锁定管控目标，进而采取隔离等措施切断传播途径的关键有效手段，在历次成功处置聚集性疫情中发挥了重要的“利器”作用。尤其在今年以来有效应对吉林、上海、北京的奥密克戎变异株疫情过程中，核酸检测的作用更加突显。因此，必须坚定不移地实施以核酸检测为中心扩大预防策略，才能更好更有效地应对疫情。

在尚未发生疫情，但输入风险较高的地区开展常态化核酸检测，有利于提高疫情监测预警灵敏性，织密疫情监测网，更早发现潜在风险，更好落实“四早”要求；同时，有利于为“应检尽检”“愿检尽检”人群提供更为便利快捷的核酸检测服务。因此，各地可结合本地疫情防控需要，开展常态化核酸检测工作。

3、建立“15分钟核酸采样圈”的意义是什么？布设这么多检测点是否成本过高？

在常态化疫情防控时，按照重点人群“应检尽检”、其他人群“愿检尽检”的要求进行核酸检测，尤其是在省会城市和人口千万级城市建立步行15分钟核酸“采样圈”，目的是方便人们就近就便进行核酸采样，以便“早发现”，提高疫情监测预警的灵敏性。

目前，国内多个城市和地区已经陆续探索实施常态化核酸检测工作，比如深圳、杭州、大连、合肥以及江西省、湖北省多个城市。这些城市根据本地实际，合理布局核酸采样点，组织市民最短48小时、最长7天进行一次核酸检测，总的来看运行稳定，取得了较好成效。尤其是一些地方通过多地联合采购核酸检测试剂等耗材，进一步压低检测成本，降低检测价格，促进了常态化检测工作的有序开展。另据了解，国务院有关部门正在抓紧研究，进一步指导各地降低核酸检测的成本和价格。

4、常态化核酸检测是否是强制性的？

常态化核酸检测是根据当地疫情防控需求决定的，并非要求所有城市均建立15分钟核酸“采样圈”，主要是集中在输入风险较高的省会城市和人口千万级城市；也并非要求所有人群均48小时检测一次，具体检测频次由当地根据疫情发生发展情况和防控需要，因时因势确定。

5、在组织大规模核酸检测时，如何避免人群聚集带来的传播风险？

为指导各地组织做好大规模核酸检测，避免人群聚集，我们已经先后印发了三版核酸检测组织实施指南。需要注意的方面主要有四点：

一是做好工作预案和组织管理。明确组织架构，理顺全链条工作流程。对辖区内各个街道、社区、小区的实际人口情况做到本底清晰，准确掌握核酸采样和检测能力现状。一旦启动，要加强多部门协调统筹，建立扁平化工作机制，必要时集中办公，做好采、送、检、报等全流程的组织衔接。

二是优化采样点设置布局。综合人口数量、地理交通、核酸检测机构分布等情况，参考2000-3000人设置一个采样点、600-800人设置一个采样台的标准，来确定采样点的设置。原则上以小区为单位设置采样点，现在这个季节优先考虑室外采样点；也可以选择体育馆、展览馆、学校操场等通风良好的场地。

三是加强采样现场的组织管理。设立清晰的指引标识，规划好进出路线，保证人员单向流动，并明确采样流程和注意事项。通过提前分时段预约、通知及采样等，减少人员在短时间内聚集，缩短排队时间。现场要配备工作人员和志愿者，加强秩序维护，指导群众做好个人防护、保持安全距离，避免交叉感染。对于老年人、孕妇、残障等群体应设置绿色通道独立采样，增强人性化关怀。

四是社会公众予以积极配合。参加核酸检测的公众，要落实好戴口罩、保持安全距离等措施，自觉服从工作人员的组织管理。在采样过程中，手不要触碰采样台等任何物体，采样结束后尽快离开，减少现场逗留和交谈。

6、如何确保核酸检测结果的准确性？

为了确保核酸检测结果准确可靠，我们主要采取了以下措施：

一是严格检测资质准入。加强基因扩增检验实验室管理，对每一家开展核酸检测的实验室进行准入监管，强化技术人员资格考核，不断健全准入登记，确保进入的机构、人员符合资质要求。目前，全国具有新冠病毒核酸检测资质的实验室约1.3万家，取得核酸检测资格的技术人员15.3万人。

二是严格检测质量控制。在常态化开展实验室室内质量控制工作的同时，我们组织国家临检中心每月对实验室进行室间质量评价。目前已累计对超过3.8万家次实验室进行了评价，合格率为99.4%。同时，在大规模核酸筛查中，对每一家承担检测任务的实验室派驻质量监督员，全程监督指导其检测工作，确保检测质量。

三是不断优化技术规范。先后制定两版新冠病毒核酸检测技术操作规程，对技术人员、标本单采、标本混采、标本管理、实验室检测、结果报告等全流程作出具体规定。创新开展了5合1、10合1、20合1混采检测技术，先后更新了三版人群核酸筛查组织实施指南。

四是重点加强第三方检测机构监管。制定并落实《医学检验实验室管理暂行办法》《大规模新冠病毒核酸检测实验室管理办法（试行）》等文件，定期公布验收合格的机构名单；对出现假阴性、假阳性，甚至出具虚假检测报告的实验室，加大监管力度，依法依规处理，决不姑息。

下一步，国家卫健委将继续加大核酸检测质量监管力度，综合运用好“飞行检查”、定期抽检、公布合格实验室名单等多种方式，持续提高核酸检测质量，为疫情防控提供有力支撑。（总台央视记者 史迎春）