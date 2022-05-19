京津两地通勤人员进出京须持48小时内核酸阴性证明

新华社北京5月18日电（记者张漫子）记者18日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第338场新闻发布会上了解到，自5月19日起，北京调整京津两地通勤人员核酸证明查验要求，通勤人员每次进出京均需持48小时内核酸检测阴性证明。

北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，5月17日15时至18日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者49例，其中35例与近期发生的聚集性疫情有关。北京近期发生的聚集性疫情，一是岳各庄市场相关聚集性疫情累计报告感染者78例，二是房山区韵达快递长阳分部相关聚集性疫情累计报告感染者50例。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建说，当前北京接连出现聚集性疫情，社会面仍筛查发现零星散发病例，首都防控形势依然严峻复杂，不容丝毫迟疑和松劲懈怠。鉴于当前京津疫情形势，北京调整京津两地通勤人员核酸证明查验要求。

针对近期出现的岳各庄市场和韵达快递的传播链，目前已排查落位651人，并完成核酸检测，结果均为阴性。北京市丰台区副区长孔钢城介绍，前期丰台区已对岳各庄市场相关配送人员按照高风险人员进行管理。目前丰台区围绕岳各庄市场聚集性疫情加强排查管控，集中力量开展到访、送货、采购等人员信息摸排，分析病源轨迹碰撞交集情况。对丰台区相关人员全部落实管控，对外区外省市人员已将信息第一时间横转属地，确保不漏一人。

刘晓峰说，流调分析发现，有病例近期一直未参加核酸筛查，不但延误了治疗还导致了疫情传播，增加了疫情防控不确定性。高质量、全覆盖开展区域核酸筛查和常态化核酸检测是尽早发现隐匿传染源的最重要手段。请广大市民朋友积极主动参加核酸筛查，戴好口罩、有序排队、保持安全社交距离。