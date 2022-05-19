本报广安5月18日电 （记者王明峰、通讯员王林）18日上午，四川省广安市召开疫情防控工作新闻发布会，通报最新情况。5月17日0—24时，广安市报告新增本土确诊病例48例（均在邻水县），新增本土无症状感染者148例（其中邻水县147例、广安区1例）。

本轮疫情发生后，广安立即启动生活物资保障工作应急预案，准确掌握粮油、猪肉、蔬菜库存情况，分门别类建立台账。及时指导商家加强货源对接、做好进货补货工作，确保货源稳定、库存充足。同时，建立生活物资市外接驳点、市内中转站，通过申报跨省运输“白名单”、实行跨市运输“名录制”等措施，生产、采购、运输、配送等各个环节有效衔接。截至18日9时，广安全市主要商场超市商品粮、食用油库存量比5月9日增长63%、21%。“全市商品粮油货源稳定，而且比正常库存量还有较大增长，完全能够满足市场供应。”广安市发改委副主任董明刚介绍。

“在全市实施分区分级分类管控的情况下，我们还进一步细化了生活物资采购及配送方案。”董明刚介绍，城区居民可凭通行证，划分时段、错峰外出，每户每天可安排1人外出采购1次；鼓励市民线上采购，封控区、管控区等特殊区域内居民的生活物资，由社区工作者、楼栋长、志愿者无接触配送至家门口。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 03 版）

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