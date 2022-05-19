本报记者 邱超奕

在大上海保卫战中，有一支队伍叫援沪医疗转运队，他们昼夜不息、以快制快，最大程度跑过病毒，守护患者生命健康。记者采访了河南省与天津市的援沪医疗转运队。

4月25日，来自河南10个地市的50辆负压救护车、1辆指挥车和190名医务人员从郑州出发，直奔上海。“车队除了加油，一刻也没停。”河南省援沪医疗转运队党总支书记、队长马高峰说，在高速公路上转运队就建好了调度指挥平台，16小时后到上海，各分队直接上“前线”，当天就有救护车出任务。

几乎同时抵达的，还有天津市院前医疗急救援沪医疗队。“我们的工作紧张而充实。”天津市院前医疗急救援沪医疗队领队、天津市急救中心党委书记吴小明说。

转运队既要承担方舱医院的患者急救转运，还要负责社区阳性患者的闭环转运。“平时服务半径是5公里。如今要克服人生地不熟的困难，服务覆盖全上海市，每趟出车得跑几十公里甚至近百公里。”马高峰说。

天津市院前医疗急救援沪医疗队急救医生李明杰说，不少患者居住在老小区，需要爬楼梯用担架抬下来。“尽管劳动强度大幅增加，但大家只想着尽力完成好每一趟‘生命接力’。”

“转运的患者中，最小的只有1个月，最大的103岁。除了孕产妇、肿瘤患者、透析患者，比较多的是高龄老人，大部分八九十岁，且大多有基础病，因此转运全程都要更加细心。”天津市院前医疗急救援沪医疗队急救医生刘建栩说。

转运途中，还要随时处理危急情况。李明杰转运过一位95岁的老人。老人在救护车上突然血氧下降、面色苍白。李明杰果断给予患者高流量吸氧，又帮助他吸痰。“下车时，老人的面色好多了，血氧基本恢复正常。”

“患者上车即入院。”这是河南省援沪医疗转运队的服务理念。转运队党总支副书记马旭东介绍，他们在出发前会做好充分准备，“根据患者年龄、是否卧床、生命体征等情况，来调整随车人员、设备和药品。”

医疗转运队24小时不停歇。“由于车辆高强度使用，难免会有故障，上海专门给配备了维修保养人员，随叫随到。还给我们补充大量急需的防疫物资，在交通上也给予很多便利。”河南省援沪医疗转运队车辆管理负责人王东良说。

“进一步提高转运效率，离不开加强合作。”天津市院前医疗急救援沪医疗队管理人员、天津市急救中心办公室副主任谭沛泽表示，转运队与上海市卫生健康委、方舱医院等建立沟通联络机制，第一时间协调解决问题；与上海市医疗急救中心组成联合调派小组，双方由专人对接转运任务调派，提升效率。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 03 版）

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