本报上海5月18日电 （记者曹玲娟）上海全市实现社会面清零后，对于可能出现的社会面零星新增阳性感染者如何开展流调等应急处置？在18日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示，要聚焦“快”“准”“管”，从严从紧抓好疫情防控。

赵丹丹说，目前上海正处于巩固清零攻坚成果阶段，虽然已实现社会面清零，但风险人群中发现阳性感染者的风险依然存在，“降新增、防反弹”压力仍然很大。必须从严从紧抓好疫情防控，认真做好流行病学调查，迅速开展应急处置工作。

突出一个“快”字。社会面一旦出现阳性感染者，必须坚持以快制快，统筹协调“市—区—社区”三级流调队伍，接报后第一时间开展流行病学调查，严格落实“2+4+24”工作要求，即流调队伍2小时抵达现场，4小时完成流调核心信息，24小时初步查清基本情况并完成流调报告。

做到一个“准”字。依托流行病学调查应急指挥系统，充分发挥公卫、公安、工信等部门的协同工作机制作用，结合现场调查和大数据信息，综合分析、科学研判，排查活动轨迹，锁定风险人群，合理判定密切接触者和密接的密接，做到“应查尽查、应判尽判、不漏一人”。

落实一个“管”字。从严落实各项管控措施，首先做到“应转尽转”，发现阳性感染者后第一时间与市、区转运部门联系对接，在确保安全的前提下以最快时间、最高效率完成阳性感染者转运工作。对于已排查判定的密切接触者，做到“应隔尽隔、应隔快隔”，最大程度阻断传播风险。对于涉及的重要场所或重点区域，及时开展风险排查和管控。同时，结合环境检测、实验室病毒基因测序等，做好疫情溯源工作。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 03 版）

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