上海崇明：有序推进老年人新冠疫苗接种

为积极统筹做好疫情防控和新冠疫苗接种工作，切实守护老年群体的生命安全和身体健康，自4月下旬开始，上海崇明区有序推进老年人新冠疫苗接种服务。据了解，截至目前，全区60岁以上老年人新一轮全程接种率为67.75%，首针接种率达72.3%。

记者获悉，日前，中兴镇、东平镇、新河镇等乡镇继续对老年人开放疫苗接种。据了解，新河镇社区卫生服务中心分别于5月2日、3日、9日共开展老年人新冠疫苗接种714人。在新河镇社区卫生服务中心的临时接种点门口，居民们有序排队，在志愿者的协助下，扫描指定场所码、核验48小时内核酸检测阴性报告后完成接种。考虑到一些老年人因为自身基础疾病以及“怕麻烦”而对接种疫苗犹豫不决，社区卫生服务中心的工作人员一方面会对老人提前进行健康检查，并完成疫苗登记和抗原检测，同时还会安排村居志愿者，利用小喇叭等工具，流动科普接种疫苗的重要性。

“我们按楼栋、年龄，在严格遵守防疫要求的前提下，有序推进疫苗接种工作，并在现场分出了登记评估区、接种区和室外留观区，通过设置的‘数字哨兵’设备可快速对居民健康码、人脸、身份证、体温等信息进行识别，为前来接种的居民增添‘数字保险’。”新河镇社区卫生服务中心相关负责人沈婷琳告诉记者。

下一步，上海崇明区将根据疫情防控的具体要求陆续恢复门诊接种服务，在确保疫情防控安全的基础上，按照“广泛动员、方便接种、安全第一”的要求，加快推进老年人新冠疫苗接种工作。对于已完成全程接种的老年人，在满6个月后将尽快安排加强针接种。（记者 魏依晨 通讯员 汤茵旒）