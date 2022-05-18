北京：“蓝皮书”指引 社区疫情防控更标准

“自水清木华园小区出现6例新冠肺炎疫情阳性病例后，我们马上把信息发给派出所，公安部门用10分钟把信息落位，我们用5分钟就完成封控，搭建防控指挥部，工作就按照我们‘蓝皮书’的流程有条不紊地开始了。”5月17日，中关村街道工委副书记办事处主任董智杭在向科技日报记者展示刚上线的“中关村街道辖区核酸检测排队时间”小程序时介绍说。

董智杭表示，防疫是一项精准的工作，需要标准化。面对严峻复杂的防控形势，为进一步做到防控治理有机结合，平稳切换无缝衔接，中关村街道疫情防控工作专班除了联合中国科学院自动化研究所编写推送“中关村街道辖区核酸检测排队时间”小程序，还结合近期社区疫情突发情况及实践经验，编写了2本工作指引“蓝皮书”——《中关村街道社区疫情防控工作指导手册》和《2022年社区工作者疫情防控工作手册》，让近期的防疫工作更加高效化、规范化，守好社区这个围堵遏制疫情的“第一道防线”。

据介绍，《中关村街道社区疫情防控工作指导手册》是以社区工作者为主要受众群体，方便各社区条理化、流程化开展各项社区层面的疫情防控工作，进一步织牢织密社区疫情防控网。该手册分两个部分，一是“日常准备篇”，包括社区常态化疫情防控相关的工作机制、基础数据、应急工作体系建立等工作，是突发疫情前社区应前置化做好做实的基础性工作；二是“应急处置篇”，按照时间顺序详细讲解了社区从封控到解封相关操作，涵盖4个流程13项应急处置工作。

《2022年社区工作者疫情防控工作手册》是从防控管理篇、基础知识篇、社区工作者防疫篇和突发问题应对篇4个模块讲解防护常识，指导社区工作者做好自身防护。人手一册，为社区工作者开展疫情防控工作明确要求、做好自我防护和提高实战能力储备知识要点。

董智杭介绍说，“蓝皮书”里有一张《中关村街道社区重点区域封闭、核酸检测及解除管控流程图》。只要打开它，就能找到相关工作的标准化流程。