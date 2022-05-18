本报记者 朱思雄 刘以晴

“两个月前，听到社区要封闭，我赶紧往包里塞了点生活用品和两件棉衣，就冲了进来，60多天了，一次都没回过家。”身穿短袖，社区党委第一书记吴亚琴嘴里说着，手上忙着为下一轮核酸检测试管粘贴条码。

3月10日，吉林长春宽城区团山街道长山花园社区所有居民小区开始封闭管理。当月26日，社区出现一例新冠病毒感染者。

长山花园社区始建于上世纪80年代，现有住户近7000人，老人多、无物业、情况急。

小区封闭后，社区工作者和志愿者24小时值守大门，两小时一班。“最难的一班给我。”62岁的吴亚琴和27岁的居民志愿者赵志阳，说了相似的话。

赵志阳选了最冷的凌晨2点，吴亚琴则在大家睡得最沉的凌晨4点上岗。

出入管理、物资搬运……135名居民志愿者承担起各项防疫工作。“吴书记给我们做了表率，看着她，我在家里坐不住。”赵志阳说。

本轮疫情初期，核酸检测每天一轮，社区18名工作人员，如何保证应检尽检？“一张表格，一本册子。”吴亚琴说。

“每次都这么多人，排一个多小时的队，人都冻僵了。”一次，正在组织核酸的吴亚琴听到了居民的抱怨。回到社区办公室，吴亚琴立刻着手制定时间表，标注检测点位、统计楼栋人数、估算时间、安排顺序……第二天，比照时间表，社区开始分楼栋、分时段进行核酸检测，既节省居民时间，又避免人员聚集。

“现在复工复产，有的居民在单位做核酸。”吴亚琴就为居民“定制”核酸册，分发给10名网格长，各自包保，询问未检原因、提醒检测时间。

保供、助老是社区工作两大难点。吴亚琴联系财政部门、对接保供企业、讨论物品清单、严格消毒工作。4月17日，社区开起便民店，开进“流动大篷车”。前者线上销售，居民微信下单，网格长送货上门；针对不会用智能手机的老年人，“流动大篷车”则分时间段、分楼栋展示蔬菜水果、大米白面、洗护用品等商品，居民以单元门为单位，严格保持两米以上距离，排队挑选购买，既可手机支付，也可现金购买。

社区老年食堂，则在疫情期间专门服务独居老人。“营养搭配，送餐上门。”吴亚琴说。

历经两个多月的奋战，目前长山花园的社区管控有序放开，居民凭借证件可以走出社区采购、工作。

长山花园社区共筑人民防线，也是本轮疫情中吉林抗疫的缩影。在长春，网格长、楼栋长、单元长联动机制作用得到充分发挥，全市9万余名“三长”参与抗疫；吉林全省累计上岗青年志愿者20.8万人次，在各地社区形成了党员带头、居民自治的防控机制。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 02 版）

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