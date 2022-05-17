北京：“市场智行”系统优化药店疫情监管

“请出示您的身份证。”近日，北京海淀区市场监督管理局执法人员来到北京德信行医保全新大药房有限公司西翠路店，在对药店工作人员进行疫情防控检查时说，并用手持设备对店员的身份证进行扫描，“叮”的一声响后显示“健康码正常”。

现在，北京疫情防控正处于胶着状态，到吃劲的关键时刻。作为老百姓身边的“药匣子”，药店不仅要满足正常购药需求，又要切实发挥好疫情防控“哨点”作用。然而，传统的药店管理模式存在对从业人员防控管理手段少、信息更新慢、“七日一检”核酸查验难度高、统计效率较低等诸多困难。

为解决这些难点痛点，海淀区市场监督管理局充分发挥辖区科技创新优势，多次实地调研，与药店从业人员、基层监管人员进行充分研讨，以借助科技力量，加强药店疫情防控，更加规范、精准、智慧地管理药店从业人员。

“我们采取‘市场智行’系统检查药店从业人员的核酸检测、疫苗接种和健康宝数据。通过信息化手段实现自动比对药店从业人员核酸检测频次是否符合北京市疫情防控规定，并由系统进行提醒；系统还能帮助监管人员更方便地统计、查看各药店人员健康状况，现场检查时快捷查看药店每一名从业人员的核酸检测结果、疫苗接种情况，更好地督促药店及从业人员落实好自身疫情防控主体责任。”北京海淀区市场监督管理局相关负责人向科技日报记者介绍说。

据了解，如果遇到未按规定进行核酸检测、接种疫苗等情况，“市场智行”系统将向从业人员本人、职能监管部门、所属街镇责任人员发出提示，督促各类人员自觉落实疫情防控要求、履行防控职责、切实落实“四方责任”。

目前，“市场智行”系统上线运行后，针对重点领域、重点业态、重点人群的监管将更加规范化、精准化、智能化。下一步，北京海淀区市场监督管理局将依托“市场智行”系统，进一步优化对药店等重点从业人员的健康监管，让经营者、消费者更安全、更放心。（记者 华凌 通讯员 张凯）