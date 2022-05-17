抗疫、研发“双在线” 上海企业加速复工复产

近期，随着上海新冠肺炎疫情整体趋稳向好，部分重点企业也按下了复工复产“快进键”。记者从上海市疫情防控新闻发布会上获悉，从5月16日起，上海将分阶段推进复商复市。目前，上海市9000多家规模以上工业企业中，已复工4400多家，占比接近50%。其中金山区、青浦区、奉贤区、松江区等规上工业企业复工率超过全市平均水平。

亚太区地区总部位于上海的亨斯迈集团积极响应政府号召，推动复工复产安全有序开展。“经过一个多月的等待，位于闵行区的工厂已于近日复产，产能逐步恢复中。由于闵行的工厂是汽车行业供应链的重要节点——原材料供应商，我们正加急处理汽车行业客户的紧急订单，复工复产形势向好。”亨斯迈集团聚氨酯事业部亚太区总裁潘律民表示。

目前，亨斯迈旗下两家生产企业被列入首批复工复产名单，包括位于上海化工区的聚氨酯原料生产基地及位于闵行经济开发区的聚氨酯产品工厂。

作为GE医疗在中国的五大工厂之一，GE医疗药业工厂全力以“复”，坚持“积极抗疫”和“有序生产”两手抓。“目前，复工人员进厂前需满足自主隔离48小时并进行抗原检测和2次核酸检测，全部阴性后才能进入厂区参与生产工作。为保证驻厂员工的生命安全和健康，对返厂后的复工人员实行驻厂闭环管理，并加大厂区内的日常消杀力度，定期对复工人员进行抗原检测和核酸检测。”GE医疗中国供应链总经理陈和强说。

在上海经信委公布的第一和第二批“白名单”上，生物医药、汽车装备等重点企业占大多数。上海为企业开辟紧急复工通道，关键岗位可“点式复工”。“驻企办公+居家办公”相结合的复工方式也在探索推广中。

上海易慕峰生物科技有限公司（以下简称易慕峰生物科技）是一家开发突破性肿瘤免疫技术产品的创新型药企。为保障研发试验、检验分析工作的执行进度，易慕峰生物科技的研发人员在封控前便入驻了位于张江伽利略中心的办公场所内。

此外，易慕峰生物科技还有一部分人员居家办公，充分发挥协调、组织力量，推动工作按计划开展，临床试验跟踪、文献调研、方案讨论、临床注册等工作没有因此落下，特别是在医疗资源极其紧张的情况下安排患者入组、采样、回输，保证了临床项目的试验进度。

疫情尚未消散，患者细胞和临床样品的跨市运输仍面临巨大挑战。易慕峰生物科技的临床中心经过多方联系，找到了可靠的物流供应商，最终在两市间高速收费站实现了物品交接，保障了临床试验进度，给受试患者也带去了希望。

三生国健是一家抗体药物商业化生产的制药企业，企业在疫情期间并没有停产。目前，三生国健也积极响应上海市复工复产的要求，通过返岗电子通行证实现点对点逐步接收员工返岗，并且以上海市经信委发布的“工业企业复工复产疫情防控指引”为指导原则，完善公司的疫情防控措施方案。三生国健方面表示，在逐步复工复产后，随着返岗人员增多，后续会有序增加生产批次安排，进一步保障产品的出货需要；部分物料的采购也尽量试图通过更多的渠道，与供应商、物流商强化沟通，努力解决供给和发运问题。

目前复工复产还面临一些挑战，产业链上下游都亟待打通。“疫情完全解除尚待时日，只有位于产业链下游的小微企业实现复工，才能打通供应链的下游传导难题，恢复整个产业供应链的有序运转。”潘律民说，“同时，物流距离市场化运作尚有距离，希望尽快实施与放开司机‘白名单’制度，让市场高效配置资源，并整治疏通上海港码头拥堵以保船期。”