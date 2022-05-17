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上海疫情防控取得阶段性成效（抓细抓实各项防疫工作）

将分三阶段全面恢复正常生产生活秩序

2022年05月17日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海5月16日电　（记者刘士安、曹玲娟）在16日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长宗明说，经过全市上下共同努力，目前上海16个区中已有15个区实现社会面清零，封控区总人数降至100万人以内，15日新增阳性感染者数首次降至1000例以内，全市社会面已连续两天无新增阳性感染者报告，上海疫情得到有效控制，防控取得阶段性成效。

　　宗明表示，随着各项防控措施的落地实施，综合专家研判分析，上海计划分三个阶段，全面恢复全市正常生产生活秩序。

　　第一阶段，巩固清零攻坚“十大行动”成果。从现在开始至5月21日，重点是“降新增、防反弹”，持续减少封控区、管控区人数，防范区有序放开、有限流动、有效管控，全市保持低水平社会活动。

　　第二阶段，向常态化防控转换。5月22日至5月31日，单日新增感染者数进一步减少，不断缩小封控区和管控区范围直至解封，加快疫情防控向常态化分级分类管理转变。

　　第三阶段，全面恢复全市正常生产生活秩序。6月1日至6月中下旬，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。

　　据介绍，上海将分阶段推进复工复产。5月16日起，先集中恢复产业链供应链，再逐步扩大复工复产范围。非生产性企业，继续倡导居家办公。分阶段复商复市。5月16日起，先有序恢复超市卖场、便利店、药店等线下业务，再有序恢复农贸市场、理发和洗染服务等。各类影剧院、文博场所、健身房等密闭活动场所暂缓开放。分阶段复学复课。优先安排有高考和中考任务的高三、高二、初三年级学生复学。

　　在交通方面，5月16日起，铁路逐步增加上海虹桥站、上海站等的到发列车数量，逐步恢复正常运行。后续，航空逐步恢复国内航班执飞上海，适时调整国内外航司执飞上海航班的客座率。5月22日起，上海地面公交和轨道交通将有条件逐步恢复运营。

　　宗明强调，在一些集中隔离点和封控区的老旧小区还有阳性感染者报告。疫情反弹风险依然存在，全市防控基础还不够稳固。

　　下一步，上海将围绕“降新增、防反弹”，坚持有序放开、有限流动、有效管控，坚持分步实施、分级管理、分区施策，建立健全便捷灵敏的发现机制、及时高效的处突机制、动态调整的管控机制、自觉自律的自我健康管理机制，统筹做好局部应急处置和常态化疫情防控，统筹强化监测预警发现和动态精准防控，统筹抓好防反弹、防输入和防外溢，统筹推进疫情防控和经济社会发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月17日 02 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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