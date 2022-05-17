本轮疫情发生以来，北京市组织各大超市门店积极做好供应保障。同时，北京市属国企充分发挥首都食品供应保障主力军作用，开足马力生产。

图为5月16日，一位市民正在超市发学院路店采购西红柿。

本报记者 贺 勇摄

图为5月10日，北京首农食品集团旗下古船油脂公司车间正在加紧生产。

本报记者 贺 勇摄

本报北京5月16日电 （记者朱竞若、王昊男）15日15时至16日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者39例，其中社会面筛查5例。接连发生聚集性疫情和连续筛查发现社会面隐匿病例传播，加大了疫情不确定性，北京防控形势严峻复杂。压紧压实“四方责任”，抓实抓细防控措施的“最后一百米”，坚持区域核酸筛查与常态化核酸检测相结合……当前，北京正从疫情防控的各个环节持续发力，打好“快、严、准、实”组合拳，多措并举控制疫情。

聚集疫情接连出现，防控形势依然严峻。近期，北京市接连发生4起聚集性疫情。根据通报，几起聚集性疫情均由社会面病例引发，新发社会面病例是疫情防控的最大风险。

重点地区风险排查，核酸抗原联动推进。在15日北京市开展的区域核酸筛查中，检出11管混采阳性，其中丰台区8管，海淀区、房山区、门头沟区各1管。丰台区迅速行动，在1小时内完成落位核实，迅速研判对相关区域实施封控管理，组织居民开展“核酸+抗原”联动筛查，并对小区公共区域进行深度消杀。海淀区，分派10组力量同步开展抗原检测、核酸采样等工作，分模块配合行动，第一时间管控风险人员，并对其工作的超市及居住地进行封控管理，人员环境采样和环境消杀同步开展。

区域核酸十轮叠加，捞干筛净一鼓作气。本轮疫情以来，北京已经开展了十轮区域核酸筛查，每轮都有零星隐匿病例发现，社会面还未捞干筛净。在16日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示：“高质量开展区域核酸筛查至关重要，事关每个人每个单位，是发现和消除病毒的最有效最可靠办法，是尽早实现社会面清零、尽快恢复正常生产生活秩序的最科学决策依据。”

公交地铁系统升级，验码乘车开始实行。17日开始，北京市封控区、管控区周边的公交、地铁部分线路及车站，首班车起将查验乘客健康码。北京市交通委副主任容军介绍，北京地铁和地面公交票务系统正在进行加紧升级改造，完成后乘客刷卡或扫码乘车与健康码信息将自动同步校验。看好门管好人，清华大学、北京理工大学中关村校区等多所在京高校，加强校门管控，实施不进不出的相对封闭管理。北京市疾控中心发布防控指引，要求商场、超市对公共用品和设施每日清洁消毒不少于3次，建议中高风险地区商场、超市缩短营业时间、控制顾客数量。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 02 版）

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