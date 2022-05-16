新华社天津5月16日电（记者白佳丽、张建新）记者从16日第183场天津市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，初步考虑天津本轮疫情与污染的进口冷链食品关联。

天津市政府副秘书长、市卫生健康委主任顾清介绍，截至5月16日18时，天津本轮本土疫情累计发现新冠病毒感染者28例，其中，天津市北辰区18例，东丽区10例。此轮疫情发生后，天津市迅速集结市级流调溯源队伍派驻涉疫地区开展应急处置。截至5月16日18时，追踪判定密切接触者105人，次级密切接触者154人，其他风险人员62人，均已全部完成集中隔离。其他排查检测工作仍在进行中。

累计排查采集相关场所物品和环境样本488份，除在感染者居住地和工作环境样本中检出23份阳性外，其他样本均为阴性，特别是在天津市东丽区金钟街格呈冷库储存的进口冷链食品外包装和环境样本中检出阳性。全部涉疫场所均予以终末消毒。

5月16日，经天津市疾控中心对有关病例标本病毒全基因组序列分析，属于奥密克戎变异毒株（VOC/Omicron，BA.2进化分支），与近期天津市本土病例及外省市输入天津市本土病例序列均不同源。经流行病学调查显示，东丽区、北辰区部分病例具有东丽区金钟街格呈冷库务工史，初步考虑本轮本土疫情与污染的进口冷链食品关联。目前，本轮疫情正处于发展阶段，但由于天津市实施战略主动筛查，疫情发现较为及时，疫情风险总体可控。

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